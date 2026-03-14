David James, fyrrverandi landsliðsmarkvörður Englands, þjálfar markverði Vals þessa dagana. Hann sagði strax já þegar félagi hans Hermann Hreiðarsson hringdi og tók fjölskylduna með til landsins.
James þarf að kynna fyrir fáum en hann er fimmti leikjahæsti leikmaður í sögu ensku úrvalsdeildarinnar og einnig mikill Íslandsvinur sem lék með ÍBV sumarið 2013 er Hermann Hreiðarsson þjálfaði liðið.
Daninn Emil Larsen sem altént þjálfar markverði Vals er með kvennaliði félagsins í æfingaferð og því fékk James kallið frá Hermanni.
„Hermann hringdi vegna þess að markmannsþjálfarinn er með kvennaliðinu erlendis í rúma viku og hann spurði hvort ég gæti hjálpað til. Alveg eins og þegar ég fór til hans í ÍBV, þá þurfti ekki mikið til þess að ég segði já. Ég elska að koma til Íslands,“ segir James.
Hann nýtur þess ávallt vel að koma hingað til lands.
„Ég hef komið hingað nokkrum sinnum. Ég kem leitandi að norðurljósum en ég á enn eftir að sjá þau,“ segir James.
„Ég verð hérna í tíu daga og er að bíða eftir sumarveðrinu,“ segir James sem ætlar að njóta sín, samhliða vinnunni.
„Þetta er forgangsatriðið,“ segir James og bendir á markverðina. „Ég nýt þess að vinna með þeim og get vonandi kennt þeim eitthvað.“
„Svo eru dóttir mín og sonur hennar að koma til Íslands í fyrsta sinn, og raunar fyrsta ferð dóttursonar míns erlendis, hann hlakkar til að sjá Norðurljósin og að njóta Reykjavíkur,“ segir James.
James spilaði fyrir ÍBV sumarið 2013 og hvað minningar frá Íslandi varðar segir hann:
„Það var kaldasta sumrið í 20 ár minnir mig. Og ég er enn að leita að trjám hérna. Svo skortir mig íslensku kunnáttu. Hún takmarkast við kjúklingawingers, það er nokkurn veginn allt sem ég kann. Ég nýt þess að vera hérna og vonandi get ég hjálpað þessum strákum að verða bestu markverðir deildarinnar.“
Við það má bæta að þeir Hermann og James sáust saman á Just Wingin' It, vængjastað í Garðabæ, í vikunni og hafa eflaust notið góðra kjúklingawingers.
James mun þá fylgjast vel með Valsliðinu í sumar eftir samstarf vikunnar.
„Alveg klárlega, 100 prósent.“
