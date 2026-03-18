Salah bætti fyrir vítaklúðrið og Liverpool raðaði inn mörkum í seinni Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 18. mars 2026 21:55 Mohamed Salah fagnar frábæru marki sínu með Dominik Szoboszlai sem var líka á skotskónum í kvöld. Getty/Michael Regan Liverpool tryggði sér örugglega sæti í átta liða úrslitum Meistaradeildarinnar á Anfield í kvöld eftir 4-0 sigur á tyrkneska félaginu í seinni leik liðanna í sextán liða úrslitum. Galatasaray vann fyrri leikinn 1-0 og Liverpool vann því 4-1 samanlagt og tryggði sér leiki á móti Paris Saint Germain í átta liða úrslitum. Það gekk samt illa hjá Liverpool að nýta færin í fyrri hálfleiknum. Í þeim seinni buðu Liverpool-menn aftur á móti upp á mikla markaveislu og sætið í næstu umferð var því í öruggum höndum nær allan seinni hálfleikinn. Það hefði einhver sagt að það væri ljóst í hvað stefndi en eftir marga leiki í vetur þar sem Liverpool hefur ekki tekist að ganga frá leikjum var alltaf einhver efi hjá stressuðum stuðningsmönnum Liverpool. Þeir hinir sömu fengu þó heldur betur tækifæri til að gleðjast í seinni hálfleik. Dominik Szoboszlai skoraði fyrsta markið á 25. mínútu en Ugurcan Çakir átti stórleik í markinu hjá tyrkneska liðinu og varði hvert skotið á fætur öðru. Mark Szoboszlai kom með laglegu skoti úr teignum eftir að Alexis Mac Allister tók hornspyrnu meðfram jörðinni inn í hlaup Ungverjans. Það var nóg af færum en mörkin létu sig vanta. Besta færið var vítaspyrna sem Szoboszlai fiskaði og Mohamed Salah tók í uppbótartíma fyrri hálfleiks. Vítið var hræðilegt og beint á markið. Liverpool var því bara 1-0 yfir í hálfleik þrátt fyrir algjöra yfirburði. Eftir hlé brotnaði Galatasaray-veggurinn undan sóknarþunga Liverpool-manna. Mohamed Salah bætti líka fyrir vítaklúðrið. Fyrst lagði hann upp mark fyrir Hugo Ekitiké á 51. mínútu og svo fylgdi Ryan Gravenberch eftir skoti hans tveimur mínútum síðar. Salah skoraði síðan fjórða markið á 62. mínútu með stórskotlegu skoti fyrir utan teig eftir laglegan samleik við Florian Wirtz. Salah fór seinna af velli meiddur en vonandi fyrir stuðningsmenn Liverpool eru það ekki alvarleg meiðsli eftir að sá egypski sýndi gamankunna takta í seinni hálfleiknum. Frammistaðan í þessum leik er mikill léttir fyrir marga á Anfield, ekki síst knattspyrnustjórann Arne Slot og leikmennina hans sem hafa legið undir mikilli gagnrýni síðustu mánuði. Að þessu sinni sáu stuðningsmenn aftur ákafann, pressuna og áræðnina sem höfðu skilað liðinu titlinum á síðustu leiktíð. Þessi góði sigur ætti líka að vera gott bensín á sjálfstrausttankinn fyrir lokasprettinn, baráttuna í Meistaradeildinni og fyrir Meistaradeildarsæti í ensku úrvalsdeildinni. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Enski boltinn Tyrkneski boltinn Liverpool FC