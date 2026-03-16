Blikakonur með þriðja stórsigurinn í röð Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 16. mars 2026 21:16 Hrafnhildur Ása Halldórsdóttir skoraði tvö mörk fyrir Blika í kvöld. Vísir/Anton Íslandsmeistarar Breiðabliks töpuðu fyrsta leiknum sínum í Lengjubikar kvenna í fótbolta í ár en hafa síðan svarað með þremur sannfærandi sigrum. Breiðablik vann 4-0 útisigur á Fram og Blikakonur hafa þar með unnið þrjá leiki í röð og markatalan í þeim er 18-3. Hrafnhildur Ása Halldórsdóttir skoraði tvö mörk í kvöld, Karitas Tómasdóttir var með eitt mark og fjórða markið var sjálfsmark. Hrafnhildur Ása skoraði fyrsta markið strax á 11. mínútu en staðan var 2-0 í hálfleik eftir sjálfsmark Framara. Karitas kom Blikum í 3-0 á 48. mínútu og Hrafnhildur Ása bætti svo við fjórða markinu á 75. mínútu. Lengjubikar kvenna Breiðablik