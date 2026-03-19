Missti næstum því puttann sinn á móti Liverpool í gær

Noah Lang, leikmaður Galatasaray, endaði á sjúkrahúsi eftir Meistaradeildarleik liðsins á móti Liverpool á Anfield í gærkvöldi.
Lang lenti á auglýsingaskilti undir lok leiksins, lá eftir í nokkrar mínútur, fékk súrefni og var svo borinn af velli.
Lang öskraði af kvölum þegar blóð tók að streyma úr stórum skurði nálægt efri hluta þumalfingurs hans.
Eftir nokkrar kvalafullar mínútur var Lang að lokum settur á sjúkrabörur þegar ljóst varð að hann var of kvalinn til að ganga af velli af eigin rammleik.
Þegar vinstri kantmaðurinn var borinn af velli á meðan sjúkraliði þrýsti á þumalfingur hans til að stöðva blæðinguna, risu áhorfendur í stúkunni á Anfield úr sætum sínum og hylltu hann með standandi lófaklappi.
Að sögn tyrkneskra fjölmiðla þurfti Lang að gangast undir aðgerð til að bjarga puttanum sem var næstum því dottinn af.
