Þjálfari Þórs á Akureyri segir Valsmenn hafa sýnt vanvirðingu með því að mæta með annan flokk liðsins til leiks er þau áttust við norðan heiða í vikunni. Fjölmörg lið á höfuðborgarsvæðinu hafa undanfarin misseri ekki viljað senda sína bestu menn norður.
Sléttur mánuður er í að Besta deildin hefjist og þar munu Þór og Valur mætast í fyrstu umferð. Á mánudaginn var áttu þau leik í Lengjubikarnum fyrir norðan og Þór vann 5-1 sigur í Boganum.
Meðalaldur liðs Vals var um 20 ár og flestir aðalliðsmenn urðu eftir í bænum.
„Þú hugsar fram í tímann þá heldurðu að þú mætir í alvöru leik. Það kom okkur aðeins í opna skjöldu að þetta væri liðið sem myndi mæta. Það eru oft erfiðir leikir að spila og ekkert í líkingu við þá leiki sem við spilum í sumar. Þetta getur verið snúið andlega,“ segir Sigurður í samtali við Vísi en málið var til umræðu í Sportpakkanum á Sýn í gærkvöld.
Hvað finnst þér um að þeir mæti ekki með aðalliðið norður?
„Mér finnst það skrýtið. Það er þeirra nálgun á þetta og hef svo sem ekkert út á það að setja. En ég myndi ekki gera þetta svona. Mér finnst þetta vanvirðing við okkur og mótið, öll þessi nálgun í kringum þennan leik,“ segir Sigurður.
Valsmenn eru ekki þeir fyrstu sem skila sér ekki norður í deildabikarleik. FH, KR og Stjarnan hafa öll gert slíkt hið sama og einnig Víkingur er liðið mætti KA.
Hermann Hreiðarsson, þjálfari Vals, sagði í samtali við Fótbolti.net eftir leik að ástæðan væri sú að hann vildi ekki slíta í sundur æfingaviku Valsliðsins.
„Það er greinilega erfitt að ferðast hingað. Við ferðumst margoft á ári og spilum við hin liðin. Þetta er mjög skrýtið. Það eru engar rannsóknir sem sýna að það sé meira um meiðsli í Boganum eða annars staðar ef einhver er að velta því fyrir sér. Ég efa að það sé málið. Menn virðast vilja haga æfingavikunni sinni þannig að þeir sleppi við eitt ferðalag yfir veturinn. Það finnst mér stórfurðulegt,“ segir Sigurður.
Er þetta ekki þreytandi staða?
„Jú. Þetta er þreytandi. Ég ætla ekki að fara að væla neitt sérstaklega yfir því. Þetta er bara svona og við fáum færri alvöru leiki en hin liðin sem geta mætt hvoru öðru þegar þau vilja í bænum. Meðan höfum við eiginlega bara KA til að bera okkur saman við hérna fyrir norðan. Við þurfum að leysa þetta einhvern veginn öðruvísi næsta vetur,“ segir Sigurður.
Boginn á Akureyri er kominn til ára sinna og gervigrasið þar innandyra ekki það besta. Einhverjir forðast að spila þar en aðspuður um hættuna sem stafar af undirlaginu segir Sigurður:
„Grasið er ekkert sérstakt en við bleytum það fyrir þessa leiki. Við æfum á því skraufaþurru alla daga og enginn meiðist. Við spiluðum heilt tímabil í fyrra og ég held að enginn hafi meiðst þar úti á velli,“
„Nú var leikur í Reykjaneshöllinni um daginn, þar fóru tvö hné og eitt krossband. Menn hika ekki við að keyra þangað og spila,“ segir Sigurður og vísar þar til tveggja leikmanna Njarðvíkur. Tómas Bjarki Jónsson sleit krossband í leik liðsins á dögunum og Oumar Diouck, framherji liðsins, meiddist á hné í sama leik.
„Grasið er ekkert sérstakt og við værum til í að vera með betra gras þarna inni og það þarf að skipta um það. En það er ekki þannig að það séu svimandi háar líkur á að þú slasist á þessu grasi frekar en á öðrum völlum. Það fara krossbönd á öllum völlum. Þetta er gamla góða kjaftæðið að völlurinn sé verri og hættulegri en aðrir vellir. Það er klárt,“ segir Sigurður.
Hluta viðtalsins úr Sportpakka gærkvöldsins má sjá í spilaranum.