Íslenski boltinn

David James þjálfar mark­verði Vals

Valur Páll Eiríksson skrifar
David James var tekinn tali á æfingu Vals í morgun. Það verður í Sportpakka kvöldsins á Sýn.
David James var tekinn tali á æfingu Vals í morgun. Það verður í Sportpakka kvöldsins á Sýn. Vísir/Lýður Valberg

David James, einn leikjahæsti leikmaður í sögu ensku úrvalsdeildarinnar og fyrrum markvörður ÍBV, er staddur hér á landi næstu daga til að þjálfa markverði Vals. Þar með gerir hann félaga sínum Hermanni Hreiðarssyni greiða.

James lék eitt sumar, árið 2013, í marki ÍBV þegar Hermann stýrði liðinu. Þeir hafa þá einnig unnið saman hjá Kerala Blasters á Indlandi eftir að hafa leikið saman hjá Portsmouth í ensku úrvalsdeildinni árin 2007 til 2010.

Alls lék James 572 leiki í ensku úrvalsdeildinni með Liverpool, Manchester City, Aston Villa og West Ham auk Portsmouth á árunum 1992 til 2010. Hann er fimmti leikjahæsti leikmaður í sögu deildarinnar.

Hermann tók við þjálfun Vals í vetur og réði Danann Emil Alexander Thorsted Larsen sem markvarðaþjálfara. Sá er staddur með kvennaliði félagsins í æfingaferð og því vantaði varamann til að þjálfa markverði karlaliðsins.

Hermann sló á þráðinn til Englands og fyrrum landsliðsmarkvörðurinn sló til. Hann mun stýra markvarðaræfingum Valsmanna fram í næstu viku.

Sýn leit við á æfingu Valsmanna í dag og David James verður til viðtals í Sportpakkanum á Sýn klukkan 18:50 í kvöld.

Valur Besta deild karla Enski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið