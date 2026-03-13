David James þjálfar markverði Vals Valur Páll Eiríksson skrifar 13. mars 2026 12:32 David James var tekinn tali á æfingu Vals í morgun. Það verður í Sportpakka kvöldsins á Sýn. Vísir/Lýður Valberg David James, einn leikjahæsti leikmaður í sögu ensku úrvalsdeildarinnar og fyrrum markvörður ÍBV, er staddur hér á landi næstu daga til að þjálfa markverði Vals. Þar með gerir hann félaga sínum Hermanni Hreiðarssyni greiða. James lék eitt sumar, árið 2013, í marki ÍBV þegar Hermann stýrði liðinu. Þeir hafa þá einnig unnið saman hjá Kerala Blasters á Indlandi eftir að hafa leikið saman hjá Portsmouth í ensku úrvalsdeildinni árin 2007 til 2010. Alls lék James 572 leiki í ensku úrvalsdeildinni með Liverpool, Manchester City, Aston Villa og West Ham auk Portsmouth á árunum 1992 til 2010. Hann er fimmti leikjahæsti leikmaður í sögu deildarinnar. Hermann tók við þjálfun Vals í vetur og réði Danann Emil Alexander Thorsted Larsen sem markvarðaþjálfara. Sá er staddur með kvennaliði félagsins í æfingaferð og því vantaði varamann til að þjálfa markverði karlaliðsins. Hermann sló á þráðinn til Englands og fyrrum landsliðsmarkvörðurinn sló til. Hann mun stýra markvarðaræfingum Valsmanna fram í næstu viku. Sýn leit við á æfingu Valsmanna í dag og David James verður til viðtals í Sportpakkanum á Sýn klukkan 18:50 í kvöld. Valur Besta deild karla Enski boltinn Mest lesið Fann ekkert atvinnumannalið í Þorlákshöfn: „Þeir hefðu getað tapað svona 30-0“ Fótbolti Valsmenn hafi sýnt vanvirðingu: „Gamla góða kjaftæðið“ Íslenski boltinn „Sé ekki að almannahagsmunir séu ríkari hér en í Danmörku eða Svíþjóð“ Sport Danijel Djuric gerir þriggja ára samning við KA Íslenski boltinn Breytti aðeins til og bætti heimsmetið í fimmtánda sinn Sport Ótrúleg sigurganga Klæbo endaði með árekstri og spítalaferð Sport Hættir í NFL til að fara að bjarga mannslífum Sport Glæsimark og ískaldur Albert tryggðu sigur Fótbolti „Einn stærsti sigur hjá félaginu í körfubolta“ Sport „Þórsarinn er svo geggjaður“ Handbolti Fleiri fréttir Sektir fyrir klúður í skýrslu og brotthvarf í hálfleik Föstudagsfjör hjá KA: Svíi mættur í kjölfar Danijels Danijel Djuric gerir þriggja ára samning við KA Valsmenn hafi sýnt vanvirðingu: „Gamla góða kjaftæðið“ „Gátum ekki látið hann stjórna því“ Baldé snýr aftur til bikarmeistaranna Fylkir á barmi undanúrslita eftir sigur á ÍBV Sjáðu fimmu Atla Sigurjóns á móti Val í gær Fleury fór á kostum gegn FH Atli Sigurjóns skoraði fimm mörk og fór illa með Val Víkingurinn fljótur að láta til sín taka í Keflavík Meistararnir skoruðu sjö mörk gegn Víkingi Mættur til Skagamanna á Tenerife og gæti spilað gegn KR um helgina Fram fær hávaxna Hvergerðinginn Þróttarar fyrstir til að vinna Fylki og enn barist um efsta sætið Kani í mark Víkinga „Talaði við nokkur lið en á endanum var Víkingur mest heillandi“ Ejub látinn fara af fjárhagslegum ástæðum Dramatík í Nettóhöllinni FH-ingar kláruðu leikinn en töpuðu Jóhannes Kristinn gengur til liðs við Víking „Hvað er hann að gera hér?“ Keflavík fær víking að láni HM-farinn Cisse strax búinn að kveðja Vestra „Þetta voru orðnar hættulegar aðstæður“ Stjörnukonur burstuðu Þrótt og Þór/KA vann stórt fyrir austan Flautaði leikinn af þegar FH-ingar komu ekki út í seinni hálfleik Tillaga um nýtt knattspyrnufélag í Breiðholti lögð fyrir ársþing KSÍ Skagamenn enduðu sigurgöngu Valsmanna í Lengjubikarnum Þórsarar semja við Ganverja til þriggja ára Sjá meira