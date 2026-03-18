„Við hefðum getað unnið 10-0" Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 18. mars 2026 22:43 Hugo Ekitike fagnar markinu sínu fyrir Liverpool í sigrinum á Galatasaray í kvöld. Getty/Molly Darlington Hugo Ekitike skoraði annað mark Liverpool í 4-0 sigri á Galatasaray í Meistaradeildinni í fótbolta í kvöld en markið átti mestan þátt í að brjóta niður tyrkneska liðið. Eftir að Ekitike kom Liverpool yfir í einvíginu varð allt miklu léttara og Liverpool-menn bættu fljótlega við tveimur mörkum. „Við eigum skilið að vera hér, svo við erum mjög ánægðir. Við stóðum okkur virkilega vel í kvöld, við hefðum getað unnið 10-0, svo við getum hlakkað til 8-liða úrslitanna," sagði Hugo Ekitike, framherji Liverpool, í samtali við TNT Sports. „Við gerðum nokkrar breytingar í hálfleik og þegar ég nýtti færið mitt fannst okkur við vera frjálsari. Allir stóðu sig frábærlega og hlupu hver fyrir annan," sagði Ekitike. Mohamed Salah lagði upp markið fyrir Ekitike og skoraði síðan sjálfur stórkostlegt mark sem var hans fimmtugasta á ferlinum í Meistaradeildinni. „Hann er goðsögn. Stundum segir fólk að hann eigi erfitt tímabil, en hann hefur verið mikilvægur leikmaður í mörg ár. Ég er virkilega ánægður fyrir hans hönd að hann hafi skorað sitt fimmtugasta mark," sagði Ekitike um Salah.