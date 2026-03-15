Íslenski boltinn

Sjáðu mörkin er KR valtaði yfir Stjörnuna og flaug á­fram í úr­slita­leikinn

Aron Guðmundsson skrifar
Alexander Rafn, fimmtán ára gamall, skoraði tvö mörk fyrir KR í gær. Vísir/Guðmundur Þórlaugarson

KR leikur til úrslita í Lengjubikar karla í fótbolta. Þetta var ljóst eftir 0-4 sigur KR-inga á Stjörnumönnum á Samsung-vellinum í Garðabæ í gær þar sem að hinn fimmtán ára gamli Alexander Rafn Pálmason átti frábæran leik og skoraði tvö mörk.

KR-ingar réðu ferðinni í leik gærdagsins og komust yfir á 28.mínútu með marki frá Amin Cosic áður en Alexander Rafn tvöfaldaði forystu Vesturbæinga á 37.mínútu og stóðu leikar 2-0 í hálfleik KR í vil. 

Sitt hvort markið frá Amin og Alexander Rafni í seinni hálfleik innsigluðu svo 4-0 sigur KR sem flaug áfram í úrslitaleik Lengjubikarsins þetta árið. Það kom ekki að sök að Arnór Ingvi Traustason hafi fengið  að líta sitt annað gula spjald og þar með rautt þegar rétt rúmar tíu mínútur eftir lifðu leiks. KR-ingar héldu forystu sinni.

Það ræðst á þriðjudaginn hvort KR mæti Þór eða Fylki í úrslitaleik mótsins. Þau mætast í hinum undanúrslitaleiknum. Mörkin úr leik Stjörnunnar og KR má sjá hér fyrir neðan.

Lengjubikar karla KR Stjarnan

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið