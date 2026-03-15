KR leikur til úrslita í Lengjubikar karla í fótbolta. Þetta var ljóst eftir 0-4 sigur KR-inga á Stjörnumönnum á Samsung-vellinum í Garðabæ í gær þar sem að hinn fimmtán ára gamli Alexander Rafn Pálmason átti frábæran leik og skoraði tvö mörk.
KR-ingar réðu ferðinni í leik gærdagsins og komust yfir á 28.mínútu með marki frá Amin Cosic áður en Alexander Rafn tvöfaldaði forystu Vesturbæinga á 37.mínútu og stóðu leikar 2-0 í hálfleik KR í vil.
Sitt hvort markið frá Amin og Alexander Rafni í seinni hálfleik innsigluðu svo 4-0 sigur KR sem flaug áfram í úrslitaleik Lengjubikarsins þetta árið. Það kom ekki að sök að Arnór Ingvi Traustason hafi fengið að líta sitt annað gula spjald og þar með rautt þegar rétt rúmar tíu mínútur eftir lifðu leiks. KR-ingar héldu forystu sinni.
Það ræðst á þriðjudaginn hvort KR mæti Þór eða Fylki í úrslitaleik mótsins. Þau mætast í hinum undanúrslitaleiknum. Mörkin úr leik Stjörnunnar og KR má sjá hér fyrir neðan.
KR tryggðu sér sæti í úrslitum Lengjubikars karla árið 2026 með 0-4 sigri á Stjörnunni á Samsungvellinum í Garðabæ. Alexander Rafn Pálmason og Amin Cosic skoruðu báðir 2 mörk. Frábær sigur hjá Vesturbæjarstórveldinu sem mætir annað hvort Þór eða Fylki næstu helgi í… pic.twitter.com/v3qxytxLHQ— Livey (@liveyevents) March 14, 2026
