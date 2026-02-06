„Skrítið að klæðast grænu en það mun venjast hratt“ Ágúst Orri Arnarson skrifar 6. febrúar 2026 11:02 Elísa Viðarsdóttir spilaði sinn fyrsta leik fyrir Breiðablik í gærkvöldi. Breiðablik Elísa Viðarsdóttir íhugaði að hætta í fótbolta eftir síðasta tímabil en ákvað að láta slag standa og samdi við Breiðablik. Hún spilaði sinn fyrsta leik fyrir félagið í gærkvöld, gegn fyrrum félagi sínu Val. Elísa spilaði með Val síðastliðinn áratug, vann fjölda titla og var fyrirliði liðsins síðustu árin, en ákvað að endursemja ekki þegar samningur hennar rann út í haust. „Það var margt sem hafði áhrif á þá ákvörðun. Ég var búin að eiga frábæra tíma í Val, klárlega bestu árin á mínum ferli, í rauðu treyjunni. En það var bara ýmislegt eins og ég segi. Ég þakkaði fyrir samning sem mér var boðinn þar og þannig fóru þær samningaviðræður bara ekkert lengra.“ Elísa spilaði í tíu ár með Val. Vísir/Hulda Margrét Þá kom það til greina að hreinlega hætta í fótbolta. „Já. Ég gaf mér góðan tíma til að hugsa þetta út frá öllum vinklum, en ég fann það bara mjög sterkt að ég var ekki til í að leggja skóna á hilluna alveg strax. Á meðan líkaminn er í góðu standi gef ég þessu séns og það er líka bara þannig að þegar maður hættir þá er maður hættur. Ég er nú bara 34 ára“ segir Elísa brosmild. Gleymir öllu sem hefur gengið á þegar dómarinn flautar Hún samdi síðan við helstu erkifjendur Vals, Íslandsmeistara Breiðabliks, og spilaði 76 mínútur í sínum fyrsta leik fyrir félagið í gærkvöld, í 1-2 tapi gegn Valskonum í Lengjubikarnum. „Auðvitað eru fullt af tilfinningum sem fylgja því og það er alltaf partur af leiknum, en maður þarf stundum að leggja tilfinningarnar til hliðar, hugsa um sjálfan sig og hvað er best fyrir mig og mína framtíð. Að sjálfsögðu er skrítið að klæðast grænu en það mun venjast hratt… Þetta er bara fótbolti, ellefu á móti ellefu og tveir ólíkir litir á treyjum. Svo þegar dómarinn flautar til leiks gleymir maður öllu sem hefur gengið á fram að þessu.“ Fjallað var um félagaskipti Elísu í Sportpakka Sýnar í gærkvöldi. Innslagið má sjá í spilaranum að ofan. Breiðablik Valur Besta deild kvenna Mest lesið Skoða stækkun typpa í skíðastökki Sport Missir af Ólympíuleikunum af því að móður hennar var rænt Sport JD Vance með þrjú hundruð öryggisverði á Ólympíuleikunum Sport Casemiro í viðtali við Sýn Sport: „Hann veit hvernig stuðningsmenn vilja spila“ Enski boltinn Fyrrum leikmaður Aftureldingar og Fram á forsíðu fræga sundfatablaðsins Fótbolti Fær ekki að keppa á Ólympíuleikunum af því að hún er kona Sport Útskrifast úr Verzló og heldur út í atvinnumennsku: „Rétt skref fyrir mig“ Handbolti „Fannst ég mjög ryðgaður ef ég á að vera alveg hreinskilinn“ Sport Segir íslensk félög búin að eyða meira en milljarði í erlenda leikmenn í vetur Körfubolti Sjáðu Dag Sig taka „Purple Rain“ með Prince á rafmagnsgítar Handbolti Fleiri fréttir „Skrítið að klæðast grænu en það mun venjast hratt“ Samþykkti að taka slaginn en sleit strax hásin Vinna hafin en langur vegur að stofnun nýs knattspyrnufélags í Breiðholti „Kannski ekki með sömu FH-gleraugu og margir aðrir þjálfarar“ Böðvar kominn til ÍA frá FH Víkingar keyptu Helenu af Val Stjarnan sækir miðvörð að vestan Kralj fer til Keflavíkur Meistararnir fá liðsstyrk af Akranesi „Búið að vera smá erfitt fyrir hausinn en svona gerist“ Bragi Karl stimplaði sig inn með marki í fyrsta leik Íslandsmeistararnir byrja vel og KR sótti sigur á Akureyri Valur er Reykjavíkurmeistari árið 2026 Davíð Smári sækir fleiri leikmenn úr bikarævintýrinu Varafyrirliða FH sagt að finna sér nýtt félag Berglind Björg ólétt Fram fær liðsstyrk úr Mosó og markvörðurinn framlengir Heiðdís leggur skóna á hilluna Víkingur og Þróttur mætast í úrslitaleik Reykjavíkurmótsins Elísa fer frá Val til Breiðabliks Oliver hættur í fótbolta vegna meiðsla Rugluðust á nafni nýja leikmannsins Sigurður Bjartur á leið til Spánar? Stjarnan selur Adolf Daða til FH Þór/KA fær þrjá leikmenn frá Stólunum á fimm leikmanna degi Fyrirliði FHL er mættur í Laugardalinn Telma eltir þjálfarann í Garðabæinn Hringdu dag og nótt til að klófesta Guðmund: „Konan var að verða geðveik á þeim“ Bryndís Arna er komin heim og samdi við Breiðablik Gummi Tóta orðinn leikmaður ÍA Sjá meira