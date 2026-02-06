Íslenski boltinn

„Skrítið að klæðast grænu en það mun venjast hratt“

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Elísa Viðarsdóttir spilaði sinn fyrsta leik fyrir Breiðablik í gærkvöldi.
Elísa Viðarsdóttir íhugaði að hætta í fótbolta eftir síðasta tímabil en ákvað að láta slag standa og samdi við Breiðablik. Hún spilaði sinn fyrsta leik fyrir félagið í gærkvöld, gegn fyrrum félagi sínu Val.

Elísa spilaði með Val síðastliðinn áratug, vann fjölda titla og var fyrirliði liðsins síðustu árin, en ákvað að endursemja ekki þegar samningur hennar rann út í haust.

„Það var margt sem hafði áhrif á þá ákvörðun. Ég var búin að eiga frábæra tíma í Val, klárlega bestu árin á mínum ferli, í rauðu treyjunni. En það var bara ýmislegt eins og ég segi. Ég þakkaði fyrir samning sem mér var boðinn þar og þannig fóru þær samningaviðræður bara ekkert lengra.“

Þá kom það til greina að hreinlega hætta í fótbolta.

„Já. Ég gaf mér góðan tíma til að hugsa þetta út frá öllum vinklum, en ég fann það bara mjög sterkt að ég var ekki til í að leggja skóna á hilluna alveg strax. Á meðan líkaminn er í góðu standi gef ég þessu séns og það er líka bara þannig að þegar maður hættir þá er maður hættur. Ég er nú bara 34 ára“ segir Elísa brosmild.

Gleymir öllu sem hefur gengið á þegar dómarinn flautar

Hún samdi síðan við helstu erkifjendur Vals, Íslandsmeistara Breiðabliks, og spilaði 76 mínútur í sínum fyrsta leik fyrir félagið í gærkvöld, í 1-2 tapi gegn Valskonum í Lengjubikarnum.

„Auðvitað eru fullt af tilfinningum sem fylgja því og það er alltaf partur af leiknum, en maður þarf stundum að leggja tilfinningarnar til hliðar, hugsa um sjálfan sig og hvað er best fyrir mig og mína framtíð. Að sjálfsögðu er skrítið að klæðast grænu en það mun venjast hratt… Þetta er bara fótbolti, ellefu á móti ellefu og tveir ólíkir litir á treyjum. Svo þegar dómarinn flautar til leiks gleymir maður öllu sem hefur gengið á fram að þessu.“

Fjallað var um félagaskipti Elísu í Sportpakka Sýnar í gærkvöldi. Innslagið má sjá í spilaranum að ofan. 

