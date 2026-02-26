Keyrði inn í hvítan vegg: „Í besta falli vítavert gáleysi“ Eiður Þór Árnason skrifar 26. febrúar 2026 00:07 Hafþóri Aroni Tómassyni var verulega brugðið þegar hann mætti snjóruðningstækinu. Tjón er á baksýnisspegli og á hann von á því að finna frekari skemmdir í fyrramálið. aðsend/samsett Vegfarandi segir glæfralegan akstur ökumanns snjóruðningstækis hafa valdið skemmdum á bíl hans á Hafnarfjarðarvegi. Mikil hætta hafi verið á ferðum og hann verið viss um að framrúðan myndi springa. Þá hafi fleiri ökumenn greint frá tjóni. „Það mætir mér eiginlega bara veggur af snjó og slabbi. Það er þá út af því að það er snjóruðningstæki hinum megin á gagnstæðri akstursstefnu sem er að koma á móti okkur,“ segir Hafþór Aron Tómasson. Honum hafi verið verulega brugðið og þungt snjóhlassið blindað hann í nokkrar sekúndur. Hann hafi verið að keyra Hafnarfjarðarveg milli Hamraborgar og Arnarneshæðar í átt að Hafnarfirði um sjöleytið á miðvikudagskvöldinu þegar atvikið átti sér stað. Þung umferð hafi verið á veginum og bíll upp við bíl. „Aðstæður voru náttúrulega þannig að það var enginn að keyra neitt ógurlega hratt þar sem það var svo rosalega mikið vatnsmagn á veginum.“ Ökumaður snjóruðningstækisins hafi greinilega verið á nokkrum hraða þar sem snjórinn hafi ferðast langt. „Þrátt fyrir að það sé töluverð umferðareyja þarna á milli þá var þetta þannig að það náði hreinlega yfir báðar akreinar. Þetta var enn þá verra á vinstri akreininni,“ segir Hafþór í samtali við fréttastofu. Reiknar með að finna frekari skemmdir „Ég hef eiginlega engan séns þarna til að gera nokkurn skapaðan hlut nema bara hægja á bílnum. Svo er þetta bara eins og klessa svolítið á vegg eða eitthvað því að þá kemur svo rosalegt högg þegar þetta dynur yfir bílinn og ég klessi inn í þetta. Ég er bara blindur þarna í smástund á meðan rúðuþurrkurnar eru að hafa undan.“ Við þetta hafi vinstri hliðarspegill bílsins skemmst en Hafþór tekur fram að hann hafi ekki enn náð að grandskoða bifreiðina vegna myrkurs og bleytu. „Ég býst fyllilega við því þegar ég skoða bílinn í birtu á morgun að ég sjái meira tjón á honum. Hliðarspegillinn fór í mask og þetta náði að fella hann inn að bílnum.“ Hann hafi til að mynda áhyggjur af framrúðunni. „Ég bjóst við því að framrúðan myndi gefa sig. Þetta var náttúrulega bara stórhættulegt.“ Hafþór bætir við að umferðin hafi verið það þétt á veginum að það hafi ekki verið nein leið fyrir hann að færa sig af akreininni á þeim stutta tíma sem hann hafði til að bregðast við. Fleiri greint frá tjóni Hafþór segir að hann hafi séð aðra ökumenn greina frá því að bílar þeirra hafi skemmst sama kvöld við það að fá álíka eða jafnvel sömu snjógusu yfir sig. Hann hafi heyrt í Vegagerðinni út af málinu og heyrt á þeim að fleiri svipaðar tilkynningar hafi borist þeim og Vegagerðin sömuleiðis fengið ábendingu frá lögreglu. „Ég er bara að spá í því hvað hann hafi tjónað marga bíla,“ segir Hafþór um ökumann snjóruðningstækisins. Sjálfum finnst honum að málin eigi heima inni á borði lögreglu. „Þetta er í besta falli vítavert gáleysi. Bara stórhættulegt athæfi, því ef það hefði einhver verið labbandi þarna eða eitthvað þá held ég að það hefði bara ekki verið neitt grín.“ Komi á versta tíma Eiginkona Hafþórs liggur inni á Landspítala vegna eftirkasta barnsfæðingar og er fjölskyldan því undir miklu álagi þessa dagana. Hafþór var á leiðinni heim að ná í lyf fyrir hana þegar hann mætti snjóruðningstækinu. „Það má því segja að þetta hafi verið svekkjandi tímasetning til að lenda í þessu. Þetta er það síðasta sem ég vildi lenda í núna.“ Verra en það sem hann upplifði í björgunarsveit Hafþór var um tíma hluti af björgunarsveit þar sem hann lenti í ýmsu veðurtengdu. „En ég held að mér hafi sjaldan verið jafn brugðið og í jafnmiklu uppnámi úti á vegi og þarna.“ Málinu sé alls ekki lokið og tryggingarnar bíði til morguns þar sem það er að mörgu öðru að huga þessa dagana. „Ég á eftir að reyna að grandskoða hann betur. Það er ekki alveg í forgangi með ungbarn og veika konu."