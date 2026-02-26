Vilja borgarlest í stað borgarlínu Kjartan Kjartansson skrifar 26. febrúar 2026 09:32 Frumdrög að legu borgarlínu í gegnum Hafnarfjörð sem kynnt var í fyrra. Verkefnastofa Borgarlínu Bæjarstjóri Reykjanesbæjar og oddviti sjálfstæðismanna í Hafnarfirði vilja skoða að tengja frekar miðborg Reykjavíkur við Hafnarfjörð með lest en fyrirhugaðri borgarlínu. Slík borgarlest yrði mikilvægasta samgöngubót í sögu þjóðarinnar. Þeir Kjartan Már Kjartansson, bæjarstjóri, og Orri Björnsson, oddviti Sjálfstæðisflokksins, viðra þessa hugmynd í aðsendri grein sem þeir skrifuðu á Vísi í morgun ásamt Runólfi Ágústssyni, stjórnarmanni í Fluglestinni þróunarfélagi ehf. Þeir segja mikilvægt að skoða fleiri leiðir en borgarlínu til að mæta þörf fyrir betri samgöngur, styttri ferðatíma og aukna burðargetu í samgöngukerfinu, sérstaklega á milli Reykjavíkur og Hafnarfjarðar. „Stórar framkvæmdir þurfa að skila raunverulegum ávinningi. Markmiðið hlýtur að vera að bæta flæði og gera ferðatíma styttri og fyrirsjáanlegri — bæði fyrir þá sem nýta almenningssamgöngur og þá sem vilja eða þurfa að vera á bíl,“ skrifa þremenningarnir. Hneppi Hafnfirðinga í stofufangelsi Vara þeir við því að framkvæmdir við borgarlínu ofanjarðar á annarri stofnbrautinni á milli Reykjavíkur og Hafnarfjarðar loki eða takmarki umferð þar árum saman á meðan á framkvæmdum standi „og hneppi íbúa þar nánast í stofufangelsi á meðan“. Runólfur Ágústsson, Orri Björnsson og Kjartan Már Kjartansson vilja skoða betur lest í stað borgarlínu, nú þegar framkvæmdir við borgarlínu eru að hefjast.Aðsend Í staðinn vilja þeir taka aftur upp gamlar hugmyndir um fluglest milli Reykjavíkur og Keflavíkurflugvallar og sameina hana borgarlínulegg til Hafnarfjarðar. „Lestarlína undir borginni er lausn sem getur boðið upp á meiri burðargetu, meiri hraða, meiri fyrirsjáanleika og stöðugri ferðatíma, óháð umferð og veðri. Slík getur tengt saman kjarna svæðisins með skýrum hætti og skapað innviði sem standa í áratugi.“ Varðandi kostnaðinn benda þeir á að Fjarðaheiðagöng, sem innviðaráðherra tók nýlega út af borðinu í bili, hefðu átt að kosta fimmtíu milljarða króna og þjóna tiltölulega fáum. „Hér er um að ræða framkvæmd sem þjónar hundruðum þúsunda og yrði mikilvægasta samgöngubót í sögu þjóðarinnar,“ skrifa þeir. Borgarlína Samgöngur Reykjavík Reykjanesbær Hafnarfjörður Mest lesið Keyrði inn í hvítan vegg: „Í besta falli vítavert gáleysi“ Innlent Voru að tína dópið úr töskunni þegar löggan réðst til atlögu Innlent Þorsteinn hættur hjá Deloitte þrátt fyrir sýknu Innlent Þrautaganga Ingva og fjölskyldu: Svefnleysi, bræðiköst og flogveiki en engin úrræði Innlent Hyggjast gefa í kjarnorku- og eldflaugaáætlanir sínar Erlent Vilja borgarlest í stað borgarlínu Innlent „Ætluðum við að gera þetta núna?“ Innlent Væta sunnantil og töluverð hláka í höfuðborginni Veður Lögreglustjóri tilkynntur fyrir ofbeldi og áreitni á þorrablóti Innlent Gögn um ásökun konu á hendur Trump vantar í Epstein-skjölin Erlent Fleiri fréttir Þau skipa lista Sjálfstæðisflokksins á Ísafirði Vilja borgarlest í stað borgarlínu Einar Jóhannes fær oddvitasæti Miðflokksins í Kópavogi Þorsteinn hættur hjá Deloitte þrátt fyrir sýknu Bein útsending: Þróun og horfur á vinnumarkaði Voru að tína dópið úr töskunni þegar löggan réðst til atlögu Keyrði inn í hvítan vegg: „Í besta falli vítavert gáleysi“ Þurfi að draga úr ofbeldi gegn eldri borgurum Geti átt í samstarfi við nær alla flokka Tína rusl til að komast á Reyki Trausti vill snúa aftur „Ætluðum við að gera þetta núna?“ Þrautaganga Ingva og fjölskyldu: Svefnleysi, bræðiköst og flogveiki en engin úrræði Rúta lenti utan vegar Ráðaleysi, viðvörun og hetjusaga Yrði glaður að fá Ísland í ESB: Atkvæðagreiðsla á næstu mánuðum Fékk Prins Póló: „Pabbi þetta er fyrir þig“ Enginn meðalmaður eða meðalkona til í alvörunni Maðurinn grunaður um manndráp á Kársnesi áfram í haldi Tólf sagt upp hjá Sjúkratryggingum Yfir hundrað þúsund gert kröfu: „Réttlæti skal ná fram að ganga“ Þá var hægt að lækka fargjöld um 51 prósent Tæp sextíu prósent landsmanna vilja banna sjókvíaeldi Sjálfstæðisflokkurinn ekki í samkeppni og „alveg slök“ í Miðflokknum Einar fundar með borginni um málefni miðborgar Átti að fá smáaura fyrir sögulegt smygl Þjónustubátur sökk í Tálknafjarðarhöfn Lögreglustjóri tilkynntur fyrir ofbeldi og áreitni á þorrablóti Enn óvíst hvar miðja bakkans lendir Snjókomubakkinn nálgast borgina Sjá meira