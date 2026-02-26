Vilja borgarlest í stað borgarlínu

Innlent

Frumdrög að legu borgarlínu í gegnum Hafnarfjörð sem kynnt var í fyrra.
Bæjarstjóri Reykjanesbæjar og oddviti sjálfstæðismanna í Hafnarfirði vilja skoða að tengja frekar miðborg Reykjavíkur við Hafnarfjörð með lest en fyrirhugaðri borgarlínu. Slík borgarlest yrði mikilvægasta samgöngubót í sögu þjóðarinnar.

Þeir Kjartan Már Kjartansson, bæjarstjóri, og Orri Björnsson, oddviti Sjálfstæðisflokksins, viðra þessa hugmynd í aðsendri grein sem þeir skrifuðu á Vísi í morgun ásamt Runólfi Ágústssyni, stjórnarmanni í Fluglestinni þróunarfélagi ehf.

Þeir segja mikilvægt að skoða fleiri leiðir en borgarlínu til að mæta þörf fyrir betri samgöngur, styttri ferðatíma og aukna burðargetu í samgöngukerfinu, sérstaklega á milli Reykjavíkur og Hafnarfjarðar.

„Stórar framkvæmdir þurfa að skila raunverulegum ávinningi. Markmiðið hlýtur að vera að bæta flæði og gera ferðatíma styttri og fyrirsjáanlegri — bæði fyrir þá sem nýta almenningssamgöngur og þá sem vilja eða þurfa að vera á bíl,“ skrifa þremenningarnir.

Hneppi Hafnfirðinga í stofufangelsi

Vara þeir við því að framkvæmdir við borgarlínu ofanjarðar á annarri stofnbrautinni á milli Reykjavíkur og Hafnarfjarðar loki eða takmarki umferð þar árum saman á meðan á framkvæmdum standi „og hneppi íbúa þar nánast í stofufangelsi á meðan“.

Runólfur Ágústsson, Orri Björnsson og Kjartan Már Kjartansson vilja skoða betur lest í stað borgarlínu, nú þegar framkvæmdir við borgarlínu eru að hefjast.Aðsend

Í staðinn vilja þeir taka aftur upp gamlar hugmyndir um fluglest milli Reykjavíkur og Keflavíkurflugvallar og sameina hana borgarlínulegg til Hafnarfjarðar.

„Lestarlína undir borginni er lausn sem getur boðið upp á meiri burðargetu, meiri hraða, meiri fyrirsjáanleika og stöðugri ferðatíma, óháð umferð og veðri. Slík getur tengt saman kjarna svæðisins með skýrum hætti og skapað innviði sem standa í áratugi.“

Varðandi kostnaðinn benda þeir á að Fjarðaheiðagöng, sem innviðaráðherra tók nýlega út af borðinu í bili, hefðu átt að kosta fimmtíu milljarða króna og þjóna tiltölulega fáum.

„Hér er um að ræða framkvæmd sem þjónar hundruðum þúsunda og yrði mikilvægasta samgöngubót í sögu þjóðarinnar,“ skrifa þeir.

