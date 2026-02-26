Tækinu ekki ekið of hratt þó hraðinn segi ekki allt Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 26. febrúar 2026 12:02 G. Pétur segir að Vegagerðin muni kanna málið gaumgæfilega. Bílar í hið minnsta fimm ökumanna urðu fyrir miklu tjóni vegna snjóruðningstækis sem ók í gagnstæða átt við þá á Hafnarfjarðarvegi um kvöldmatarleytið í gær. Vegagerðin segir að málið verði kannað til hlýtar. Ökumennirnir fimm létu allir vita af tjóninu í umræðuhópi á samfélagsmiðlinum Facebook en þar birtu þeir jafnframt myndir af brotnum framrúðum og brotnum hliðarspeglum. Einn ökumannanna Hafþór Aron Tómasson ræddi við Vísi í gær og lýsti því hvernig hann hefði fengið vegg af snjó og slabbi á framrúðuna vegna snjóruðningstækis úr gagnstæðri átt á mikilum hraða þar sem Hafþór var að keyra í áttina að Hafnarfirði á Hafnarfjarðarvegi. Verði að taka mið af aðstæðum G. Pétur Matthíasson upplýsingafulltrúi Vegagerðarinnar segir ekki víst á þessum tímapunkti hvað hafi valdið þessum fjölda tjóna. „Við höfum skoðað strax hraðann, getum gert það auðveldlega og þetta tæki það er ekki á mikili ferð, það er á svona 45-48 kílómetra hraða á þessari leið og fer á einum tímapunkti upp í 52 kílómetra. Hraðinn svo sem segir ekki allt, ökumenn á þessum tækjum verða líka að taka tillit til aðstæðna hverju sinni.“ Málið verði skoðað gaumgæfilega. Vegagerðinni hafi borist nokkrar tjónatilkynningar vegna málsins. „Við hvetjum alla sem hafa orðið fyrir tjóni að senda inn tjónatilkynningu sem hægt er að gera á heimasíðunni okkar, þá fer það bara til meðferðar. Við höfum fengið einhverjar tilkynningar um snjó á bíla en ekki svona margar og sumar reyndar annars staðar af landinu, þannig eins og ég segi við skoðum þetta allt saman.“ Vel geti verið að aðstæður í gær, blautur og þar með þungur snjór, hafi átt sinn þátt í því mikla tjóni sem orðið hafi á bílunum. „Okkur finnst þetta svona óvenjulegt allavega og ég held að það sé rétt hjá þér að það geti vel verið einmitt að svona blautur snjór sé þungur og hafi þannig getað valdið meira tjóni en ella.“ Snjómokstur Kópavogur Hafnarfjörður Umferð Umferðaröryggi Mest lesið Keyrði inn í hvítan vegg: „Í besta falli vítavert gáleysi“ Innlent Voru að tína dópið úr töskunni þegar löggan réðst til atlögu Innlent Mette boðar óvænt til kosninga Erlent Alvarleg hótun gegn orkukerfi Norðurlandanna Erlent Vilja borgarlest í stað borgarlínu Innlent Tækinu ekki ekið of hratt þó hraðinn segi ekki allt Innlent Þorsteinn hættur hjá Deloitte þrátt fyrir sýknu Innlent Stranger Things-fossinn gæti orðið vinsælastur Innlent Háskólinn lagði stúdenta Innlent Þrautaganga Ingva og fjölskyldu: Svefnleysi, bræðiköst og flogveiki en engin úrræði Innlent Fleiri fréttir Tækinu ekki ekið of hratt þó hraðinn segi ekki allt Börnum með stöðu sakbornings fjölgar: „Sláandi tölur“ Viðreisn býður í fyrsta skipti fram á Akureyri Vonbrigði með verðbólgutölurnar og snjómokstur olli tjóni Háskólinn lagði stúdenta Stranger Things-fossinn gæti orðið vinsælastur Þau skipa lista Sjálfstæðisflokksins á Ísafirði Vilja borgarlest í stað borgarlínu Einar Jóhannes fær oddvitasæti Miðflokksins í Kópavogi Þorsteinn hættur hjá Deloitte þrátt fyrir sýknu Bein útsending: Þróun og horfur á vinnumarkaði Voru að tína dópið úr töskunni þegar löggan réðst til atlögu Keyrði inn í hvítan vegg: „Í besta falli vítavert gáleysi“ Þurfi að draga úr ofbeldi gegn eldri borgurum Geti átt í samstarfi við nær alla flokka Tína rusl til að komast á Reyki Trausti vill snúa aftur Mesti snjórinn síðan í október: „Ætluðum við að gera þetta núna?“ Þrautaganga Ingva og fjölskyldu: Svefnleysi, bræðiköst og flogveiki en engin úrræði Rúta lenti utan vegar Ráðaleysi, viðvörun og hetjusaga Yrði glaður að fá Ísland í ESB: Atkvæðagreiðsla á næstu mánuðum Fékk Prins Póló: „Pabbi þetta er fyrir þig“ Enginn meðalmaður eða meðalkona til í alvörunni Maðurinn grunaður um manndráp á Kársnesi áfram í haldi Tólf sagt upp hjá Sjúkratryggingum Yfir hundrað þúsund gert kröfu: „Réttlæti skal ná fram að ganga“ Þá var hægt að lækka fargjöld um 51 prósent Tæp sextíu prósent landsmanna vilja banna sjókvíaeldi Sjálfstæðisflokkurinn ekki í samkeppni og „alveg slök“ í Miðflokknum Sjá meira