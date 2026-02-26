Innlent

Tækinu ekki ekið of hratt þó hraðinn segi ekki allt

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
G. Pétur segir að Vegagerðin muni kanna málið gaumgæfilega.
Bílar í hið minnsta fimm ökumanna urðu fyrir miklu tjóni vegna snjóruðningstækis sem ók í gagnstæða átt við þá á Hafnarfjarðarvegi um kvöldmatarleytið í gær. Vegagerðin segir að málið verði kannað til hlýtar.

Ökumennirnir fimm létu allir vita af tjóninu í umræðuhópi á samfélagsmiðlinum Facebook en þar birtu þeir jafnframt myndir af brotnum framrúðum og brotnum hliðarspeglum. Einn ökumannanna Hafþór Aron Tómasson ræddi við Vísi í gær og lýsti því hvernig hann hefði fengið vegg af snjó og slabbi á framrúðuna vegna snjóruðningstækis úr gagnstæðri átt á mikilum hraða þar sem Hafþór var að keyra í áttina að Hafnarfirði á Hafnarfjarðarvegi. 

Verði að taka mið af aðstæðum

G. Pétur Matthíasson upplýsingafulltrúi Vegagerðarinnar segir ekki víst á þessum tímapunkti hvað hafi valdið þessum fjölda tjóna.

„Við höfum skoðað strax hraðann, getum gert það auðveldlega og þetta tæki það er ekki á mikili ferð, það er á svona 45-48 kílómetra hraða á þessari leið og fer á einum tímapunkti upp í 52 kílómetra. Hraðinn svo sem segir ekki allt, ökumenn á þessum tækjum verða líka að taka tillit til aðstæðna hverju sinni.“

Málið verði skoðað gaumgæfilega. Vegagerðinni hafi borist nokkrar tjónatilkynningar vegna málsins.

„Við hvetjum alla sem hafa orðið fyrir tjóni að senda inn tjónatilkynningu sem hægt er að gera á heimasíðunni okkar, þá fer það bara til meðferðar. Við höfum fengið einhverjar tilkynningar um snjó á bíla en ekki svona margar og sumar reyndar annars staðar af landinu, þannig eins og ég segi við skoðum þetta allt saman.“

Vel geti verið að aðstæður í gær, blautur og þar með þungur snjór, hafi átt sinn þátt í því mikla tjóni sem orðið hafi á bílunum.

„Okkur finnst þetta svona óvenjulegt allavega og ég held að það sé rétt hjá þér að það geti vel verið einmitt að svona blautur snjór sé þungur og hafi þannig getað valdið meira tjóni en ella.“

