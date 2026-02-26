Innlent

Tíu manns í á­rekstri á Suður­landi

Agnar Már Másson skrifar
Þyrlan er mætt á vettvang á Biskupstungnabraut. Fólksbíllinn virðist vera kominn út af veginum.
Þyrlan er mætt á vettvang á Biskupstungnabraut. Fólksbíllinn virðist vera kominn út af veginum. Aðsend

Að minnsta kosti tveir eru slasaðir eftir að tíu manns lentu í umferðarslysi á Biskupstungnabraut nálægt Geysi eftir hádegi í dag, þegar árekstur varð milli smárútu og fólksbíls. Þyrla Landhelgisgæslunnar var send á vettvang og hópslysaáætlun virkjuð.

Þorsteinn M. Kristinsson, aðalvarðstjóri á Suðurlandi, sagði við Vísi um kl. 15 í dag að árekstur hefði orðið milli smárútu og fólksbíls á Biskupstungnabraut rétt sunnan við Laugarvatnsveg. Hópslysaáætlun hafi verið virkjuð.

Samtals væru tíu í slysinu og þar af tveir slasaðir. Um klukkan 15.45  lenti þyrla Landhelgisgæslunnar á Landspítalanum í Reykjavík samkvæmt flugkortagögnum.

Óljóst er hvort fleiri hafi verið fluttir.

„Vinna er enn á vettvangi. Hver verður fluttur hvert liggur ekki fyrir. En allar bjargir eru á staðnum; sjúkrabílar, slökkvilið og þyrlan,“ sagði Þorsteinn við Vísi fyrr í dag.

Tilkynning um slysið barst rétt fyrir klukkan 14 í dag. 

Fréttin hefur verið uppfærð. Í upphaflegri frétt sýndi kortið ranga staðsetningu, þar sem um er að ræða önnur gatnamót Laugarvatnsvegar og Biskupstungnabrautar.

Þyrlan tók á loft upp úr 14.30. Hér má sjá hana á leiðinni á vettvang.Skjáskot/ADSBE
Lögreglumál Grímsnes- og Grafningshreppur

