Að minnsta kosti tveir eru slasaðir eftir að tíu manns lentu í umferðarslysi á Biskupstungnabraut nálægt Geysi eftir hádegi í dag, þegar árekstur varð milli smárútu og fólksbíls. Þyrla Landhelgisgæslunnar var send á vettvang og hópslysaáætlun virkjuð.
Þorsteinn M. Kristinsson, aðalvarðstjóri á Suðurlandi, sagði við Vísi um kl. 15 í dag að árekstur hefði orðið milli smárútu og fólksbíls á Biskupstungnabraut rétt sunnan við Laugarvatnsveg. Hópslysaáætlun hafi verið virkjuð.
Samtals væru tíu í slysinu og þar af tveir slasaðir. Um klukkan 15.45 lenti þyrla Landhelgisgæslunnar á Landspítalanum í Reykjavík samkvæmt flugkortagögnum.
Óljóst er hvort fleiri hafi verið fluttir.
„Vinna er enn á vettvangi. Hver verður fluttur hvert liggur ekki fyrir. En allar bjargir eru á staðnum; sjúkrabílar, slökkvilið og þyrlan,“ sagði Þorsteinn við Vísi fyrr í dag.
Tilkynning um slysið barst rétt fyrir klukkan 14 í dag.
Fréttin hefur verið uppfærð. Í upphaflegri frétt sýndi kortið ranga staðsetningu, þar sem um er að ræða önnur gatnamót Laugarvatnsvegar og Biskupstungnabrautar.