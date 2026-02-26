Innlent

Vaktin: Sau­tján vélar á röngum velli og flug­ferðum af­lýst

Lovísa Arnardóttir, Silja Rún Sigurbjörnsdóttir og Agnar Már Másson skrifa
Þoturnar safnast saman á Reykjavíkurflugvelli.
Sextán farþegaþotum og einni herþotu var síðdegis í dag lent á þremur varaflugvöllum Íslands vegna óveðurs á Keflavíkurflugvelli. Nokkrum flugferðum Icelandair hefur verið aflýst.

Snjó kyngdi niður á Keflavíkurflugvelli upp úr klukkan 14 í dag sem gerði snjóruðning erfiðan og dró úr skyggni við flugstöðina. 

Um tíma var töluverður fjöldi flugvéla í biðstöðu og hringsóluðu yfir Suðurlandið á meðan flugstjórar biðu leyfis til að lenda.

Flugfélögin ákváðu að vísa vélunum til Reykjavíkur, Egilsstaða og Akureyrar eftir að hafa staðið í biðstöðu meðan þeim var fundinn nýr lendingastaður. Guðjón ítrekaði þó að hægt væri að lenda á Keflavíkurflugvelli, það taki bara lengri tíma vegna þess að það tekur tíma að ryðja brautirnar.

Hér má sjá flugumferð milli 14.30 og 16.30 á 150-földum hraða.

Bíðu þess að fá að lenda

Ástandið stóð yfir til klukkan 16.30 en um það leyti lenti farþegaþota Icelandair frá Frankfurt í Keflavík. 

Aftur á móti segir Guðjón Helgason upplýsingafulltrúi Isavia að sautjáun vélar hafi þurft að hverfa frá lendingaráformum á Keflavíkurflugvelli. Alls hafi sex vélar lent í Reykjavík; fimm Icelandair-vélar og ein hervél. Átta Icelandair-vélar hafi svo lent á Akureyri. Þrjár hafi lent á Egilsstöðum: tvær frá Icelandair og ein frá Discovery.

Flugfélögin taka nú ákvarðanir um næstu skref, þ.e. hvort flogið verði strax aftur til Keflavíkur. Hríð er aftur á móti nú skollin á í Reykjavík.

