Sextán farþegaþotum og einni herþotu var síðdegis í dag lent á þremur varaflugvöllum Íslands vegna óveðurs á Keflavíkurflugvelli. Nokkrum flugferðum Icelandair hefur verið aflýst.
Snjó kyngdi niður á Keflavíkurflugvelli upp úr klukkan 14 í dag sem gerði snjóruðning erfiðan og dró úr skyggni við flugstöðina.
Um tíma var töluverður fjöldi flugvéla í biðstöðu og hringsóluðu yfir Suðurlandið á meðan flugstjórar biðu leyfis til að lenda.
Flugfélögin ákváðu að vísa vélunum til Reykjavíkur, Egilsstaða og Akureyrar eftir að hafa staðið í biðstöðu meðan þeim var fundinn nýr lendingastaður. Guðjón ítrekaði þó að hægt væri að lenda á Keflavíkurflugvelli, það taki bara lengri tíma vegna þess að það tekur tíma að ryðja brautirnar.
Hér má sjá flugumferð milli 14.30 og 16.30 á 150-földum hraða.
Ástandið stóð yfir til klukkan 16.30 en um það leyti lenti farþegaþota Icelandair frá Frankfurt í Keflavík.
Aftur á móti segir Guðjón Helgason upplýsingafulltrúi Isavia að sautjáun vélar hafi þurft að hverfa frá lendingaráformum á Keflavíkurflugvelli. Alls hafi sex vélar lent í Reykjavík; fimm Icelandair-vélar og ein hervél. Átta Icelandair-vélar hafi svo lent á Akureyri. Þrjár hafi lent á Egilsstöðum: tvær frá Icelandair og ein frá Discovery.
Flugfélögin taka nú ákvarðanir um næstu skref, þ.e. hvort flogið verði strax aftur til Keflavíkur. Hríð er aftur á móti nú skollin á í Reykjavík.
Ef vaktin birtist ekki er ráð að endurhlaða (e. refresh) síðunni.