Landsréttur hefur staðfest sakfellingu Steinu Árnadóttur hjúkrunarfræðingur fyrir manndráp af gáleysi fyrir hlut hennar í andláti sjúklings á geðdeild Landspítalans árið 2021. Henni er ekki gerð refsing.
Landsréttur kvað upp dóm yfir Steinu upp úr klukkan 15 en hann hefur ekki verið birtur og því liggja forsendur hans ekki fyrir að svo stöddu.
Ákæruvaldið fór fram á að Steina yrði sakfelld fyrir manndráp og gerð refsing en til vara að hún yrði sakfelld fyrir manndráp af gáleysi.
Héraðsdómur Reykjavíkur komst að þeirri niðurstöðu að Steina hefði sýnt af sér stórfellt gáleysi þegar hún hellti næringardrykk upp í sjúkling með þeim afleiðingum að hann kafnaði.
Landsréttur samþykkti að taka mál Steinu fyrir um miðjan febrúar í fyrra en hún áfrýjaði dómnum.
Sá dómur héraðsdóms var sá annar sem gekk í héraði en Landsréttur ógilti fyrri dóminn á þeim grundvelli að dóminum hefði borið að skoða hvort Steina hefði gerst sek um manndráp af gáleysi þrátt fyrir að ákæruvaldið hefði ekki gert varakröfu þess efnis.
„Það liggur fyrir að ákæruvaldið ákærir í málinu fyrir manndráp af ásetningi. Það var engin varakrafa. Þetta var meðvituð ákvörðun af hálfu ákæruvaldsins í málinu. Málið er ekki flutt um það að hugsanlega megi heimfæra háttsemi ákærðu undir 2. mgr. 218. gr. almennra hegningarlaga eða 215. gr. sömu laga,“ sagði Vilhjálmur Vilhjálmsson, verjandi Steinu, í samtali við Vísi á sínum tíma.
„Í mínum huga nær það ekki nokkurri átt að ákæruvaldið breyti kröfum sínum, þegar það kemur að málsmeðferð í Landsrétti, og það geti leitt til þess að dómur sem er ekki haldinn neinum formgöllum skuli ómerktur án kröfu af hálfu ákæruvalds. Þetta gengur bara ekki upp.“