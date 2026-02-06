Enski boltinn

Leicester missir sex stig og er í mikilli hættu á að falla annað árið í röð

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Nú reynir á stuðningsmenn Leicester City enda er útitið ekki bjart.
Enska B-deildarliðið Leicester City hefur misst sex stig vegna brota á fjármálareglum, refsingu sem félagið sjálft telur vera ósanngjarna.

Stigafrádrátturinn tekur gildi strax, sem þýðir að Refirnir falla úr sautjánda sæti í það tuttugasta í ensku B-deildinni og eru aðeins fyrir ofan fallsætið á markamun.

Þetta gerist eftir að Leicester var kært af ensku úrvalsdeildinni í maí fyrir brot á reglum um hagnað og sjálfbærni (PSR) á þriggja ára tímabili fram til 2023-24.

Leicester féll úr efstu deild á síðasta tímabili og er því í mikilli hættu á að falla annað árið í röð.

Englandsmeistararnir frá 2016 gætu því spilað í C-deildinni áratug síðar. Félagið er nú án fastráðins knattspyrnustjóra eftir að Marti Cifuentes var rekinn í janúar.

Í yfirlýsingu sagði Leicester að félagið væri „vonsvikið“ með ákvörðunina og kallaði hana „ósanngjarna“.

„Þrátt fyrir að niðurstöður nefndarinnar hafi dregið verulega úr fordæmalausri stærðargráðu þeirrar refsingar sem enska úrvalsdeildin fór upphaflega fram á eru tilmælin enn ósanngjörn og endurspegla ekki nægilega þær málsbætur sem lagðar voru fram en mikilvægi þeirra verður ekki ofmetið í ljósi hugsanlegra áhrifa á íþróttalegan metnað okkar á þessu tímabili,“ segir í yfirlýsingunni.

„Við erum nú að fara yfir ákvörðunina í heild sinni og íhuga þá möguleika sem okkur standa til boða. Við erum áfram staðráðin í að eiga uppbyggileg samskipti og tryggja að allar aðgerðir séu sanngjarnar, í réttu hlutfalli og ákveðnar með viðeigandi ferlum.“

Samkvæmt PSR-reglum mega úrvalsdeildarfélög ekki tapa meira en 105 milljónum punda á þremur árum, en sú tala lækkar um 22 milljónir punda fyrir hvert tímabil sem félag spilar utan efstu deildar.

Ársreikningur Leicester fyrir tímabilið sem lauk 30. júní 2024 sýndi 19,4 milljóna punda tap.

Í ársreikningi sínum fyrir 2022-23 staðfesti Leicester 89,7 milljóna punda tap, en á 12 mánuðum fram til maí 2022 töpuðu þeir 92,5 milljónum punda, sem er mettap hjá félaginu.

