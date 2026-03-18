Andy Carroll nýr stjóri Dagenham & Redbridge

Andy Carroll, fyrrverandi framherji Liverpool og enska landsliðsins, er tekinn við sem bráðabirgðastjóri utandeildarliðsins Dagenham & Redbridge, tveimur vikum eftir að samfélagsmiðlastjarnan KSI keypti hlut og varð meðeigandi í F-deildarfélaginu.
Carroll hefur spilað með liðinu í suðurdeild utandeildarinnar á þessu tímabili en mun nú taka tímabundið við stjórninni eftir að Dagenham rak stjórann Lee Bradbury þrátt fyrir 3-2 sigur á Farnborough á þriðjudag.
Sigurinn skilur Dagenham eftir í tólfta sæti í suðurdeild utandeildarinnar og er sex stigum frá umspilssæti.
Dagenham & Redbridge confirm that Andy Carroll will take the team on an interim basis 🚨 pic.twitter.com/wJwlYrJbn1— Sky Sports Football (@SkyFootball) March 18, 2026
Fyrsti leikur Carrolls sem stjóri verður á laugardag þegar Dagenham mætir Torquay United, liði sem er undir stjórn Neils Warnock.
Brottrekstur Bradbury kemur eftir aðeins sjö mánuði í starfi og fimmtán dögum eftir að KSI keypti tuttugu prósenta minnihluta í félaginu.
Í yfirlýsingu frá Dagenham & Redbridge stóð: „Knattspyrnufélagið Dagenham & Redbridge getur staðfest að við höfum slitið samstarfi við aðalliðsstjórann, Lee Bradbury. Við erum Lee afar þakklát fyrir einbeitingu hans, fagmennsku og skuldbindingu á meðan hann starfaði hjá félaginu og fyrir framlag hans, bæði innan og utan vallar, til að koma stöðugleika á félagið síðasta sumar.“
„Andy Carroll mun stýra liðinu tímabundið og frekari upplýsingar verða veittar þegar þar að kemur.“
Carroll glímir á sama tíma við vandamál utan vallar. Fyrr í þessum mánuði lýsti fyrrverandi framherji Liverpool og Newcastle sig formlega saklausan af ákæru um brot á nálgunarbanni og á að koma fyrir rétt á næsta ári.
Hinn 37 ára gamli Carroll er sakaður um að hafa ítrekað hringt í fyrrverandi eiginkonu sína, raunveruleikastjörnuna Billi Mucklow, sem hefur komið fram í The Only Way Is Essex. Réttarhöld voru ákveðin 18. janúar 2027 við Chelmsford Crown Court.
Club Statement: Lee Bradburyhttps://t.co/xcAba2JDOa— Dagenham & Redbridge (@Dag_RedFC) March 18, 2026
