Pétur Rögnvaldsson er hættur sem þjálfari kvennaliðs HK í fótbolta, eftir að hafa gerst sekur um brot á siðareglum félagsins.
HK greindi frá þessu í tilkynningu í gær sem sjá má hér að neðan.
Tilkynning HK:
Pétur Rögnvaldsson þjálfari meistaraflokks kvenna í knattspyrnu og HK hafa komist að samkomulagi um starfslok í kjölfar þess að hann gerðist sekur um brot á siðareglum félagsins. Pétur hefur þegar látið af störfum og óskum við honum velfarnaðar.
Ekki er nánar greint frá því með hvaða hætti Pétur braut siðareglur en tilkynning um brotthvarf hans kemur nú þegar aðeins einn og hálfur mánuður er í að ný leiktíð hefjist í Lengjudeildinni. Samkvæmt frétt Fótbolta.net var HK-liðið í æfingaferð á Spáni fyrir skömmu og nú er það í miðri keppni í B-deild Lengjubikarsins, með sjö stig eftir fyrstu þrjá leikina.
Pétur tók við HK í nóvember 2024 og hafði því stýrt því á einni leiktíð í Lengjudeildinni. Þar endaði liðið aðeins einu stigi frá því að komast upp í Bestu deildina, á eftir Grindavík/Njarðvík eftir 4-1 tap í leik liðanna í lokaumferðinni.
Áður var Pétur þjálfari um árabil hjá Gróttu þar sem hann þjálfaði yngri flokka frá árinu 2015 og varð svo aðstoðarþjálfari hjá kvennaliði félagsins, og síðar aðalþjálfari út tímabilið 2023.