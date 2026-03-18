Mainoo, Maguire og Shaw eigi allir að fara á HM

Michael Carrick, þjálfari Manchester United, hrósar enskum leikmönnum sínum hjá félaginu í hástert og segir þá gera sterkt tilkall til að spila með enska landsliðinu á HM í sumar.
Thomas Tuchel, þjálfari enska landsliðsins, opinberar landsliðshóp fyrir komandi æfingaleiki við Úrúgvæ og Japan á föstudaginn kemur. Það eru síðustu leikir liðsins áður en HM-hópur kemur saman í sumar.
Carrick nefnir þá Kobbie Mainoo, Harry Maguire og Luke Shaw, sem allir hafa verið út úr myndinni hvað enska landsliðið varðar síðustu misserin. Carrick segir þá hafa sýnt það með United að undanförnu að þeir geti skilað sínu fyrir landsliðið.
„Ég hef ekkert rætt við Tuchel. En hvað strákana varðar myndi ég elska að sjá í hópnum núna í mars og svo í sumar,“ segir Carrick og bætir við:
„Ég hef engin áhrif á það hvort þeir verði valdir, en miðað við hvernig þeir eru að spila ættu þeir að vera í myndinni. Þeir eru að spila nægilega vel til að eiga skilið sæti.“
Gengi Manchester United hefur algjörlega snúist við eftir að Michael Carrick tók við stjórnartaumunum af Rúben Amorim um miðjan janúar.
United hefur unnið sjö leiki af níu undir stjórn Carricks og situr í þriðja sæti deildarinnar með 54 stig eftir 30 leiki.