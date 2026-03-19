Samningur í höfn: Írar treysta Heimi fyrir EM á heimavelli Sindri Sverrisson skrifar 19. mars 2026 13:24 Heimir Hallgrímsson sat fyrir svörum á fjölmennum blaðamannafundi í dag. Getty/Stephen McCarthy Eftir afar langan aðdraganda er nú ljóst að Heimir Hallgrímsson hefur skrifað undir samning um að stýra áfram írska karlalandsliðinu í fótbolta fram yfir EM 2028. Greint var frá þessu í dag þegar Heimir kynnti leikmannahópinn sem á að koma Írlandi á HM í sumar, í gegnum umspilið í lok þessa mánaðar. Írar verða gestgjafar næsta Evrópumóts, ásamt Englandi, Skotlandi og Wales, og því ljóst að Heimi er ætlað að stýra írska liðinu á heimavelli sumarið 2028. Heimir tók við írska landsliðinu sumarið 2024 og mátti lengi vel þola harða gagnrýni og þótti valtur í sessi. Smám saman hefur hann hins vegar unnið Íra á sitt band og því ekki annað í stöðunni en að framlengja samninginn sem annars hefði getað runnið út núna um mánaðamótin. Írland kom sér í HM-umspilið með ævintýralegum sigrum gegn Portúgal og Ungverjalandi í nóvember en þarf nú að vinna Tékkland á útivelli eftir viku og svo Danmörku eða Norður-Makedóníu á heimavelli í úrslitaleik, til að komast á HM. „Ég er ótrúlega stoltur og ánægður með að skuldbinda mig írska lýðveldinu til framtíðar. Ég hef alltaf sagt að við séum saman á þessari vegferð – leikmennirnir, starfsfólkið og okkar frábæru stuðningsmenn,“ sagði Heimir eftir að tilkynnt var um nýja samninginn. „Ég sé raunverulegar framfarir og þá gríðarlegu möguleika sem búa í þessum hópi, svo þetta var auðveld ákvörðun fyrir mig. Að skrifa undir núna, fyrir umspilsleikina, er yfirlýsing um sameiginlega trú okkar og gerir okkur kleift að einbeita okkur 100% að því risavaxna verkefni sem bíður okkar í mars, án nokkurra truflana. Ég hef fulla trú á því að við séum stöðugt á réttri leið og ég vil þakka knattspyrnusambandinu fyrir að sýna mér það traust að leiða liðið áfram,“ sagði Heimir. "I am incredibly proud and delighted to commit my future to the Republic of Ireland. I have always said that we are on a journey together - the players, the staff, and our incredible supporters” 🇮🇪💚Read more on the Head Coach’s contract extension 🤝👉 https://t.co/M9cq1YZxEB pic.twitter.com/2aSPCwNcF7— Ireland Football ⚽️🇮🇪 (@IrelandFootball) March 19, 2026 Himinlifandi með að halda Heimi Forkólfar írska knattspyrnusambandsins eru í skýjunum yfir því að búið sé að semja aftur við Heimi. „Við erum himinlifandi með að hafa tryggt okkur Heimi til langs tíma. Hann hefur fært okkur skýra framtíðarsýn, sterka taktíska sjálfsmynd og trú á landslið karla á ný. Þessi nýi samningur veitir þann stöðugleika og forystu sem þarf til að ná metnaðarfullum markmiðum okkar, ekki aðeins í komandi umspilsleikjum heldur einnig í uppbyggingunni fyrir sögulegt heimamót á EM 2028. Þetta er yfirlýsing um ásetning okkar og traust á þeirri stefnu sem Heimir leiðir okkur á,“ sagði David Courell, framkvæmdastjóri FAI, í tilkynningu. John Martin, yfirmaður knattspyrnumála hjá írska sambandinu, tók í sama streng: „Frá því ég var ráðinn hef ég byggt upp frábært starfssamband við Heimi og það var strax ljóst að við deilum sömu gildum og skýrri sýn á framtíð írskrar knattspyrnu. Við erum sammála um markmið okkar, allt frá því að styrkja leiðirnar upp og í A-landsliðunum. Skuldbinding Heimis við heildræna nálgun á leikinn er afar mikilvæg fyrir langtímaárangur okkar og ég er himinlifandi með að við munum halda áfram að vinna saman að því að knýja írska knattspyrnu áfram." Heimir Hallgrímsson þjálfar landslið Írlands