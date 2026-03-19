Pep Guardiola, knattspyrnustjóri Manchester City, sagði að „stærsta áskorun“ þjálfaraferils síns hafi verið Liverpool undir stjórn Jürgen Klopp, ekki Real Madrid, eftir að Manchester City tapaði 5-1 samanlagt fyrir spænska liðinu í sextán liða úrslitum Meistaradeildarinnar.
Vinícius Júnior skoraði tvívegis í Manchester og tryggði Madrid 2-1 sigur í seinni leiknum, eftir að þrenna frá Federico Valverde gaf spænsku risunum 3-0 sigur á Bernabéu viku áður.
Þetta er þriðja tímabilið í röð sem City undir stjórn Guardiola fellur úr leik gegn fimmtánföldum Evrópumeisturunum, en á blaðamannafundi eftir leikinn neitaði katalónski þjálfarinn því að Real Madrid hafi verið hans helstu keppinautar.
„Nei, stærsta áskorun mín var Jürgen Klopp með Liverpool, á þessum árum hér. Þú varst á Spáni, þú áttaðir þig ekki á því hvað sú samkeppni var,“ sagði Guardiola við spænskan blaðamann.
„Þetta hefur verið góð reynsla fyrir félagið, því þetta er félag sem fyrir tólf eða þrettán árum var aldrei í Evrópukeppni. Að spila svona oft gegn Real Madrid, með þeirri kynslóð sem við höfum haft, höfum við gert það,“ sagði Guardiola.
„Þeir hafa unnið, við höfum unnið. Tölurnar eru svipaðar, þeir hafa slegið okkur út oftar en við þá. En þeir vita hvernig við höfum spilað,“ sagði Guardiola.
Guardiola hefur mætt Madrid þrjátíu sinnum á ferlinum, fyrst á fjórum árum sínum með Barcelona í spænsku deildinni og síðan í Evrópukeppnum með Bayern München og Manchester City.
🚨 Pep Guardiola: “Real Madrid have not been my biggest challenge. My biggest challenge has been Jurgen Klopp and Liverpool”.“Maybe you’re in Spain [journalists] and you didn’t notice… You have no idea how it was like to face Liverpool in those games, a great learning… pic.twitter.com/dKa5oiWT6N— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 18, 2026
Árangur þjálfarans gegn Madrid á þeim tíma eru fjórtán sigrar, sex jafntefli og tíu töp. Hins vegar hefur Madrid á undanförnum árum slegið City út úr Meistaradeildinni árin 2022, 2024, 2025 og nú 2026.
Árið 2023 sigraði City undir stjórn Guardiola lið Madrid í undanúrslitum á leið sinni að sögulegri þrennu. Innbyrðis viðureignir Guardiola og Klopp voru mjög jafnar.
Á meðan þeir voru saman í þýsku deildinni spiluðu þeir átta sinnum, með fjórum sigrum hjá Guardiola, þremur hjá Klopp og einu jafntefli.
Í ensku úrvalsdeildinni hafði Klopp naumlega betur, vann átta leiki, tapaði sex og gerði átta jafntefli.
Hins vegar, á meðan báðir þjálfarar stýrðu City og Liverpool, vann Guardiola sex titla samanborið við einn titil Klopp.
“Real Madrid have not been my biggest challenge. My biggest challenge has been Jürgen Klopp and Liverpool. You have no idea how it was to face Liverpool in those games, a great learning experience.” Pep Guardiolapic.twitter.com/zQhzOBodSC— Parted Beard (@PartedBeard) March 17, 2026
