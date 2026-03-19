Fótbolti

Mörkin í Meistara­deild: Sjáðu stóru liðin setja upp sýningu

Sindri Sverrisson skrifar
Mohamed Salah lagði upp tvö og skoraði eitt fyrir Liverpool í gærkvöld, eftir að hafa klikkað á víti. Getty/Michael Regan

Liverpool, Bayern og Barcelona flugu hreinlega áfram í 8-liða úrslit Meistaradeildar Evrópu í gærkvöld og Atlético Madrid náði þangað einnig þrátt fyrir tap. Öll mörkin má sjá á Vísi.

Liverpool var 1-0 undir eftir fyrri leik sinn gegn Galatasaray en vann 4-0 á Anfield í gærkvöld. Dominik Szoboszlai hóf veisluna á frábæru hornspyrnumarki og Mohamed Salah lagði svo upp tvö mörk og skoraði eitt, eftir að hafa reyndar klikkað á vítaspyrnu.

Harry Kane sýndi mögnuð tilþrif í seinna marki sínu fyrir Bayern, í 4-1 sigri gegn Atalanta, og vann Bayern einvígið þar með 10-2. Kane skoraði tvö mörk og Luis Díaz lagði svo upp eitt og skoraði annað.

Alls voru níu mörk skoruð á Camp Nou í 7-2 sigri Barcelona gegn Newcastle. Anthony Elanga skoraði tvö mörk í fyrri hálfleik og var staðan 3-2 eftir hann en í seinni hállfeik fóru Börsungar hamförum og þeir Lamine Yamal, Robert Lewandowski og Raphinha léku gestina grátt.

Mesta spennan var í London þar sem Tottenham komst í 1-0 í fyrri hálfleik, með skalla frá Randal Kolo Muani. Julian Álvarez jafnaði með umdeildu marki í upphafi seinni hálfleiks og þó að Xavi Simons hafi skorað tvö mörk eftir það endaði leikurinn 3-2 og Atlético vann samtals 7-5.

Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla

