Íslenski boltinn

Sögu­legur samningur Víkinga

Valur Páll Eiríksson skrifar
Sölvi Geir Ottesen, þjálfari Víkings, Gylfi Þór Sigurðsson, leikmaður liðsins, Heimir Gunnlaugsson, formaður knattspyrnudeildar, og Hermann Valur Haraldsson, forstjóri Boozt. Vísir/Sigurjón

Víkingur opinberaði í dag samstarf við netverslunina Boozt um samstarf til fjögurra ára. Boozt prýðir nýja treyju liðsins og er fyrsta erlenda fyrirtækið, sem ekki er með starfsstöð hér á landi, sem styrkir íslenskt félagslið með þeim hætti. Samningurinn er sá stærsti í sögu Víkings.

Samningur milli Víkings og Boozt var opinberaður með pompi og prakt í Víkinni í dag og fjölmenni lét sjá sig.

„Samningurinn er til fjögurra ára og er sá stærsti í sögu félagsins og með samningnum er staða Víkings staðfest sem verðmætur samstarfsaðili alþjóðlegs vörumerkis,“ segir í yfirlýsingu Víkings.

Heimir Gunnlaugsson, formaður knattspyrnudeildar Víkings, og Hermann Valur Haraldsson, forstjóri Boozt, handsöluðu samninginn sem er sögulegur og getur haft áhrif á samkeppnishæfi innan Bestu deildarinnar.

Klippa: Forstjóri Boozt mikill Víkingur

Hermann er mikill fótboltaáhugamaður og var framkvæmdastjóri Bröndby í Danmörku um tíma. Þá stendur honum nærri að semja við Víking þar sem hann lék fyrir liðið í æsku.

„Við erum búnir að bíða eftir því að hrópa um allt að séum samstarfsaðili Víkings. Ég spilaði í Víkingi en er líka gamall KA-maður. Ég hef fylgst mikið með þessum tveimur liðum,“ segir Hermann í samtali við Sýn um samninginn.

Jafnframt var ný treyja Víkings opinberuð með nýja styrktaraðilanum á bolnum. Víkingar snúa aftur í rauðu og svörtu rendurnar eftir að hafa leikið í svartri treyju í fyrra en treyjuna hannaði leikjahæsti leikmaður liðsins, hönnuðurinn Halldór Smári Sigurðsson.

Sölvi Geir Ottesen, þjálfari Víkings, með nýju treyjuna.Vísir/Sigurjón
