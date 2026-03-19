Fótbolti

Vill ekki falla í sömu gryfju og Svíar

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Oksana Vasylieva/Global Images Ukraine via Getty Images

Arnar Gunnlaugsson segir komandi æfingaleiki gegn Kanada og Haítí vera mikilvæga fyrir íslenska landsliðið, sem undirbýr sig fyrir átökin í haust í C-deild Þjóðadeildarinnar. Þá hjálpi það helling að Ísland sé mjög vinsælt þegar önnur lið eru í leit að vináttuleikjum.

Það sé sérstaklega mikilvægt núna fyrir Ísland að fá alvöru leiki, því í haust mætir liðið öllu slakari andstæðingum í C-deild Þjóðadeildarinnar.

„Við sáum til dæmis hvað gerðist með Svíana, sem voru að spila á móti veikari þjóðum í C-deildinni og lentu svo í tómu basli í undankeppni HM,“ sagði landsliðsþjálfarinn eftir að hópurinn var tilkynntur í gær. 

Klippa: Arnar Gunnlaugsson ræðir leikina við Kanada og Haítí

Allt öðruvísi andstæðingur

Arnar telur það einnig mikilvægt að mæta ólíkum liðum með ólíka leikstíla. Í því samhengi bar hann hápressulið Kanada saman við Frakkland og Úkraínu, sem voru með Íslandi í riðli í undankeppni HM.

„Það þekkja allir Jesse Marsch [landsliðsþjálfara Kanada] og liðin hans, hann var hjá Red Bull og síðan Leeds. Þegar ég segi að þetta séu high octane lið þá meina ég það svo sannarlega. Þeir stíga á bensíngjöfina og fara all in.

Það verður öðruvísi fyrir okkur því Frakkland og Úkraínu voru ekki beint einhver pressulið. Núna fáum við alvöru neglingu beint í andlitið, sem þýðir að menn þurfa að vera óhræddir á boltanum, sýna persónuleika og hugrekki.“

Vinsælir í vináttuleikjum

Samhliða því að tilkynna leikmannahópinn fyrir æfingaleikina gegn Kanada og Haítí í gær tilkynnti KSÍ um annan vináttuleik gegn Japan. Sá leikur fer fram í júní, rétt fyrir HM, og Arnar segir góðar ástæður fyrir því að Japanir vilji bjóða Íslendingum heim.

„Fyrir þessar þjóðir sem eru að fara á HM, ef maður rýnir aðeins í hvað þau lið eru að spá, þá vilja þau örugglega spila á móti mismunandi liðum og leikstílum til að undirbúa sig fyrir HM. Mögulega hefur okkar leikstíll líkst einhverri þjóð sem þeir munu mæta á HM.

Svo hafa Íslendingar bara alltaf getað gefið öllum liðum mjög góða leiki. Við unnum Englendinga á Wembley, við höfum spilað stóra leiki við Brasilíu og Bandaríkin, og bara staðið okkur vel.

Ég held að þetta tvennt geri okkur bara nokkuð vinsæla þegar kemur að vináttuleikjum fyrir stórmót.“

Mjög ánægður með Gylfa í Mexíkó

Gylfi Þór Sigurðsson hélt sínu sæti í landsliðshópnum frá því í síðasta leik gegn Mexíkó en hann hafði verið utan hóps í rúmlega ár á undan.

Arnar segir það akkúrat hafa verið frammistaða Gylfa í Mexíkó sem gerði það að verkum að hann var valinn aftur.

„Sko, hann hefði alveg getað tekið þann pól að þetta verkefni gegn Mexíkó væri bara fyrir neðan hans virðingu, hann hefði getað verið fúll út í mig fyrir að hafa ekki valið sig síðasta árið, sagt bara takk en nei takk. Það var svo fjarri lagi, hann var spenntur bara strax frá byrjun.

Svo kemur hann inn í hópinn, var að gefa af sér og var bara lifandi. Það er það sem þú vilt frá þessum high class reynslumikluleikmönnum. Þannig að hans hlutverk innan hópsins er mjög stórt. Svo veltur það bara á honum eins og öllum öðrum, hvernig formi þú ert í og hversu vel þú kemst inn í leikkerfið.“

Albert verður í endurhæfingu

Athygli vakti að Albert Guðmundsson var ekki valinn í landsliðshópinn að þessu sinni. Vitað er að hann hefur glímt við meiðsli á tímabilinu og er í bullandi fallbaráttu með Fiorentina á Ítalíu.

Arnar segir Fiorentina hins vegar ekkert hafa reynt að hafa áhrif á valið, þeir Albert hafi bara gert samkomulag sín á milli um að hann yrði eftir á Ítalíu og myndi sinna endurhæfingu á meðan.

„Þetta var bara milli mín og hans. Ef ég hefði verið sjálfelskur þá myndi maður láta hann mæta, sem myndi þýða það að hann myndi missa af mikilvægri meðferð í Fiorentina sem þessi gluggi leyfir honum að sinna. Þessi skammtímaávinningur var bara ekki að heilla mig. Ég tók þá ákvörðun að gefa honum bara „frí“ svo hann myndi ná sér fullkomnlega.“

Landsliðshópur Íslands gegn Kanada og Haítí

  • Elías Rafn Ólafsson - FC Midtjylldand - 13 leikir
  • Hákon Rafn Valdimarsson - Brentford F.C. - 20 leikir
  • Anton Ari Einarsson - Breiðablik - 3 leikir

  • Mikael Egill Ellertsson - Genoa CFC - 27 leikir, 2 mörk
  • Logi Tómasson - Samsunspor - 13 leikir, 1 mark
  • Daníel Leó Grétarsson - Sonderjyske Fodbold - 29 leikir
  • Hörður Björgvin Magnússon - Levadiakos - 51 leikur, 2 mörk
  • Sverrir Ingi Ingason - Panathinaikos F.C. - 65 leikir, 4 mörk
  • Aron Einar Gunnarsson - Al Gharafa-SC - 107 leikir, 5 mörk
  • Dagur Dan Þórhallsson - CF Montréal - 7 leikir
  • Guðlaugur Victor Pálsson - AC Horsens - 56 leikir, 5 mörk

  • Ísak Bergmann Jóhannesson - 1. FC Köln - 41 leikur, 6 mörk
  • Gylfi Þór Sigurðursson - Víkingur R. - 84 leikir, 27 mörk
  • Stefán Teitur Þórðarson - Hannover 96 - 34 leikir, 1 mark
  • Andri Fannar Baldursson - Kasimpasa S.K. - 10 leikir
  • Kristall Máni Ingason - SK Brann - 6 leikir
  • Jón Dagur Þorsteinsson - SK Brann - 52 leikir, 6 mörk
  • Mikael Neville Anderson - Djurgardens IF - 37 leikir, 2 mörk
  • Arnór Sigurðsson - Malmö FF - 34 leikir, 2 mörk

  • Brynjólfur Andersen Willumsson - FC Groningen - 7 leikir, 1 mark
  • Orri Steinn Óskarsson - Real Sociedad - 16 leikir, 7 mörk
  • Hákon Arnar Haraldsson - LOSC Lille - 28 leikir, 3 mörk
  • Kristian Nökkvi Hlynsson - FC Twente - 9 leikir, 2 mörk
