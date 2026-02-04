Íslenski boltinn

Böðvar kominn til ÍA frá FH

Sindri Sverrisson skrifar
Böðvar Böðvarsson verður í gulu í sumar. ÍA/Jón Gautur

Eftir að hafa verið tilkynnt að krafta hans væri ekki lengur óskað í Kaplakrika hefur Böðvar Böðvarsson verið eftirsóttur. ÍA vann kapphlaupið og samdi við þennan þrítuga bakvörð til tveggja ára.

Skagamenn, sem enduðu í 8. sæti Bestu deildarinnar í fyrra eftir afar sveiflukennt tímabil, halda því áfram að bæta við sig reynslumiklum og öflugum leikmönnum. Áður hafði félagið fengið þá Gísla Eyjólfsson og Guðmund Þórarinsson í sínar raðir.

Böðvar á að baki fimm A-landsleiki fyrir Ísland hefur leikið yfir hundrað leiki í atvinnumennsku í efstu deildum Svíþjóðar og Póllands.

Hann er uppalinn FH-ingur og varð Íslandsmeistari með liðinu árin 2015 og 2016, og hefur svo leikið með liðinu síðustu tvö ár eftir komuna heim úr atvinumennsku. Nýr þjálfari FH, Jóhannes Karl Guðjónsson, ku hins vegar ekki hafa verið með Böðvar í sínum framtíðarplönum og mátti hann því finna sér nýtt félag. 

„Við bindum miklar vonir við Böðvar sem bætir við miklum sigurvilja, reynslu og gæðum í leikmannahóp liðsins,“ segja Skagamenn sem tilkynntu um komu Böðvars í dag.

Í tilkynningu FH er Böðvari þakkað fyrir hans störf og óskað velfarnaðar.

„Það er erfitt að kveðja Bödda en í ljósi þess að útlit var fyrir að hlutverk hans yrði minna í ár en síðastliðin tvö ár þá var þetta niðurstaðan. Böðvar hefur átt glæsilegan feril hjá FH og verður alltaf einn af okkur,“ sagði Davíð Þór Viðarsson, yfirmaður knattspyrnumála hjá FH.

Besta deild karla ÍA

