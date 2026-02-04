Böðvar kominn til ÍA frá FH Sindri Sverrisson skrifar 4. febrúar 2026 13:45 Böðvar Böðvarsson verður í gulu í sumar. ÍA/Jón Gautur Eftir að hafa verið tilkynnt að krafta hans væri ekki lengur óskað í Kaplakrika hefur Böðvar Böðvarsson verið eftirsóttur. ÍA vann kapphlaupið og samdi við þennan þrítuga bakvörð til tveggja ára. Skagamenn, sem enduðu í 8. sæti Bestu deildarinnar í fyrra eftir afar sveiflukennt tímabil, halda því áfram að bæta við sig reynslumiklum og öflugum leikmönnum. Áður hafði félagið fengið þá Gísla Eyjólfsson og Guðmund Þórarinsson í sínar raðir. Böðvar á að baki fimm A-landsleiki fyrir Ísland hefur leikið yfir hundrað leiki í atvinnumennsku í efstu deildum Svíþjóðar og Póllands. Hann er uppalinn FH-ingur og varð Íslandsmeistari með liðinu árin 2015 og 2016, og hefur svo leikið með liðinu síðustu tvö ár eftir komuna heim úr atvinumennsku. Nýr þjálfari FH, Jóhannes Karl Guðjónsson, ku hins vegar ekki hafa verið með Böðvar í sínum framtíðarplönum og mátti hann því finna sér nýtt félag. „Við bindum miklar vonir við Böðvar sem bætir við miklum sigurvilja, reynslu og gæðum í leikmannahóp liðsins,“ segja Skagamenn sem tilkynntu um komu Böðvars í dag. Í tilkynningu FH er Böðvari þakkað fyrir hans störf og óskað velfarnaðar. „Það er erfitt að kveðja Bödda en í ljósi þess að útlit var fyrir að hlutverk hans yrði minna í ár en síðastliðin tvö ár þá var þetta niðurstaðan. Böðvar hefur átt glæsilegan feril hjá FH og verður alltaf einn af okkur,“ sagði Davíð Þór Viðarsson, yfirmaður knattspyrnumála hjá FH. Besta deild karla ÍA Mest lesið Dagur tók upp gítarinn og söng í bronsgleði Króatanna Handbolti Erum við ósanngjörn við Ómar Inga sem þjóð? Handbolti Kom í einkaflugvél á Ólympíuleikana Sport Chelsea reyndi nýstárlega aðferð til að stoppa hornin hjá Arsenal Enski boltinn Ellefu ára strákur verður óvænt hluti af setningarhátíð Ólympíuleikanna Sport „Það mun allt skýrast á næstu tveimur vikum“ Handbolti Sara var lengi lásskjámynd Eyglóar en nú er Eygló á símanum hjá Söru Sport Extraleikarnir: Bannað að bíta og nýtt met í gryfjuhlaupi Sport Fær að dansa á leikunum í búningi „minions“ úr Aulinn ég-myndunum Sport James Harden skipt til Cleveland og titillíkur Cavaliers aukast Körfubolti Fleiri fréttir Böðvar kominn til ÍA frá FH Víkingar keyptu Helenu af Val Stjarnan sækir miðvörð að vestan Kralj fer til Keflavíkur Meistararnir fá liðsstyrk af Akranesi „Búið að vera smá erfitt fyrir hausinn en svona gerist“ Bragi Karl stimplaði sig inn með marki í fyrsta leik Íslandsmeistararnir byrja vel og KR sótti sigur á Akureyri Valur er Reykjavíkurmeistari árið 2026 Davíð Smári sækir fleiri leikmenn úr bikarævintýrinu Varafyrirliða FH sagt að finna sér nýtt félag Berglind Björg ólétt Fram fær liðsstyrk úr Mosó og markvörðurinn framlengir Heiðdís leggur skóna á hilluna Víkingur og Þróttur mætast í úrslitaleik Reykjavíkurmótsins Elísa fer frá Val til Breiðabliks Oliver hættur í fótbolta vegna meiðsla Rugluðust á nafni nýja leikmannsins Sigurður Bjartur á leið til Spánar? Stjarnan selur Adolf Daða til FH Þór/KA fær þrjá leikmenn frá Stólunum á fimm leikmanna degi Fyrirliði FHL er mættur í Laugardalinn Telma eltir þjálfarann í Garðabæinn Hringdu dag og nótt til að klófesta Guðmund: „Konan var að verða geðveik á þeim“ Bryndís Arna er komin heim og samdi við Breiðablik Gummi Tóta orðinn leikmaður ÍA Þróttur skellti KR í Reykjavíkurmótinu KR fær tvo unga Ganverja Breytingar hjá Breiðabliki „Á eftir bolta kemur barn“ Sjá meira