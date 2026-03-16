Fékk rautt fyrir að klípa í klofið

Abdel Abqar sór upp á fjölskyldu sína að hann hefði ekki ætlað sér að klípa Alexander Sörloth á viðkvæmasta stað, eftir að hafa fengið rauða spjaldið fyrir það í spænska fótboltanum um helgina.
Hinn marokkóski Abqar og Normaðurinn Sörloth áttust við í leik Getafe og Atlético Madrid á Metropolitano leikvanginum á laugardag, þar sem Atlético vann 1-0 sigur.
Umræðan eftir leik var hins vegar um það þegar Abqar kleip í kynfæri Sörloths og fékk að lokum rautt spjald fyrir, eftir að dómarinn hafði skoðað atvikið gaumgæfilega á sjónvarpsskjá.
🚨🚨| It appears Abdel Abqar touched Alexander Sørloth’s private area, causing Sørloth to react angrily and pull him down.As a result, Abqar was shown a red card. 😳🟥 pic.twitter.com/pD7IFmwq4G— CentreGoals. (@centregoals) March 14, 2026
Sörloth var skiljanlega ekki skemmt eftir klipið og togaði Abqar niður. Sá norski fékk gult spjald en eins og fyrr segir var gulu spjaldi Abqar breytt í rautt. Hann hélt þó fram sakleysi sínu eftir leik.
„Ég vil að það sé alveg á hreinu að ég ætlaði mér ekki að snerta leikmanninn á þessu svæði,“ sagði Abqar við Movistar.
„Í fótbolta snertast menn, við rekumst á, en ég ætlaði mér ekki að snerta hann þarna. Myndbandið sýnir greinilega að ég var ekki að horfa þegar ég snerti hann þarna.
Ég sver að ég ætlaði ekki að snerta hann svona. Ég vildi koma við hann, eins og gerist í fótbolta. Dómarinn sá þetta þannig að ég hefði ætlaði mér að snerta hann þarna en það var ekki ætlunin. Ég sver það við fjölskyldu mína að ég vildi ekki snerta hann þarna,“ sagði Abqar og hélt áfram:
„Ef að þið horfið á myndbandið þá sést að ég er ekki að horfa á hann og höndin mín átti að fara á magann á honum. Stundum snertir maður andstæðinginn þar til að vita hvar hann er.“
Jose Bordalas, stjóri Getafe, varði varnarmanninn sinn líka í viðtali. „Ég er búinn að sjá þetta og ég tel að Abqar hafi rétt fyrir sér. Hann var aldrei að horfa á Sörloth; þeir voru að kljást allan leikinn eins og er dæmigert á milli framherja og varnarmanns. Án þess að horfa þá ætlar hann að grípa í treyjuna en grípur í stuttbuxurnar,“ sagði Bordalas.
Juan Musso, markvörður Atlético, var á öðru máli:
„Svona lagaði gerðist bara fyrir 30 árum. Það var rétt hjá dómaranum að reka hann af velli. Áður fyrr var hægt að gera þetta en núna er ekkert svigrúm fyrir svona,“ sagði Musso.
Sigurinn þýðir að Atlético er sex stigum á eftir grönnum sínum í Real Madrid sem eru í 2. sæti.