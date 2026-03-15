Ótrúleg staða hjá Bayern: Allir markverðirnir meiddir Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 15. mars 2026 22:30 Markverðirnir Manuel Neuer, Sven Ulreich og Jonas Urbig eru allir meiddir hjá Bayern München. getty/F. Noever Þýskalandsmeistarar Bayern München eru í miklum vandræðum með markvarðastöðuna hjá sér fyrir leikinn gegn Atalanta í sextán liða úrslitum Meistaradeildar Evrópu á miðvikudaginn kemur. Hvorki fleiri né færri en fjórir markverðir Bayern eru á meiðslalistanum. Manuel Neuer er meiddur á kálfa og búist er við að hann verði frá keppni þar til eftir landsleikjahléið. Neuer fór af velli í hálfleik í 4-1 sigrinum á Borussia Mönchengladbach um síðustu helgi. Jonas Urbig kom inn á fyrir Neuer og spilaði seinni hálfleikinn gegn Gladbach. Urbig stóð einnig milli stanganna í leiknum gegn Atalanta á þriðjudaginn. Bayern vann 1-6 sigur en Urbig fékk heilahristing undir lok leiks. Sven Ulreich var kallaður til fyrir leikinn gegn Bayer Leverkusen í gær en varð fyrir meiðslum og verður ekki með gegn Atalanta á miðvikudaginn. Til að bæta gráu ofan á svart hefur markvörður U-19 ára liðs Bayern, Leon Klanac, verið meiddur frá því í desember. Hinn sextán ára Leonard Prescott verður því væntanlega í marki Bayern gegn Atalanta. Hann var á bekknum gegn Leverkusen og Atalanta. Annar kostur er hinn nítján ára Jannis Bärtl sem leikur með varaliði Bayern og hefur tvívegis verið á varamannabekk liðsins í þýsku úrvalsdeildinni á tímabilinu. Sem betur fer fyrir Bayern er liðið með gott forskot eftir fyrri leikinn gegn Atalanta og mikið þarf að ganga á til að Bæjarar komist ekki í átta liða úrslit Meistaradeildarinnar. Bayern gerði 1-1 jafntefli við Leverkusen í gær og er með níu stiga forskot á toppi þýsku úrvalsdeildarinnar.