Albert með mark og stoðsendingu í gríðarlega mikilvægum sigri Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 16. mars 2026 21:38 Albert Guðmundsson fagnar hér marki Fabiano Parisi með félögum sínum í Fiorentina. Getty/Emmanuele Ciancaglini Albert Guðmundsson og félagar í Fiorentina sóttu gríðarlega mikilvæg þrjú stig á útivöll í kvöld í 4-1 sigri í fallbaráttuslag á móti Cremonese. Fiorentina hefði dottið niður í fallsæti með tapi en Flórensliðið er nú komið fjórum stigum frá fallsætinu og hoppað enn fremur upp um eitt sæti og í það sextánda. Albert var bæði með mark og stoðsendingu í leiknum og hefur þar með komið með beinum hætti að níu mörkum í ítölsku deildinni á þessu tímabili. Fabiano Parisi (25. mínúta) og Roberto Piccoli (32. mínúta) komu Fiorentina í góð mál með mörkum í fyrri hálfleiknum en í þeim síðari var komið að Alberti að skína. Hann lagði upp þriðja markið fyrir Dodô á 49. mínútu og skoraði það fjórða sjálfur með laglegu skoti á 70. mínútu eftir að heimamenn í Cremonese höfðu minnkað muninn í 3-1 í millitíðinni. Albert var síðan tekinn af velli fimm mínútum eftir markið sitt, enda búinn að gera sitt, og sigurinn svo gott sem tryggður. Albert er með fimm mörk og fjórar stoðsendingar í 25 deildarleikjum á þessu tímabili. Ítalski boltinn