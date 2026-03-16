Albert með mark og stoðsendingu í gríðar­lega mikil­vægum sigri

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Albert Guðmundsson fagnar hér marki Fabiano Parisi með félögum sínum í Fiorentina.
Albert Guðmundsson fagnar hér marki Fabiano Parisi með félögum sínum í Fiorentina. Getty/Emmanuele Ciancaglini

Albert Guðmundsson og félagar í Fiorentina sóttu gríðarlega mikilvæg þrjú stig á útivöll í kvöld í 4-1 sigri í fallbaráttuslag á móti Cremonese.

Fiorentina hefði dottið niður í fallsæti með tapi en Flórensliðið er nú komið fjórum stigum frá fallsætinu og hoppað enn fremur upp um eitt sæti og í það sextánda.

Albert var bæði með mark og stoðsendingu í leiknum og hefur þar með komið með beinum hætti að níu mörkum í ítölsku deildinni á þessu tímabili.

Fabiano Parisi (25. mínúta) og Roberto Piccoli (32. mínúta) komu Fiorentina í góð mál með mörkum í fyrri hálfleiknum en í þeim síðari var komið að Alberti að skína.

Hann lagði upp þriðja markið fyrir Dodô á 49. mínútu og skoraði það fjórða sjálfur með laglegu skoti á 70. mínútu eftir að heimamenn í Cremonese höfðu minnkað muninn í 3-1 í millitíðinni.

Albert var síðan tekinn af velli fimm mínútum eftir markið sitt, enda búinn að gera sitt, og sigurinn svo gott sem tryggður.

Albert er með fimm mörk og fjórar stoðsendingar í 25 deildarleikjum á þessu tímabili.

