Á Man. City séns? „Þetta rokkar allt of mikið hjá þeim“

Sindri Sverrisson skrifar
Antoine Semenyo fór strax að láta til sín taka í búningi Manchester City eftir komuna frá Bournemouth í janúar.
Hversu miklar líkur eru á að Manchester City verði Englandsmeistari í vor? Þessu veltu sérfræðingar Sunnudagsmessunnar á Sýn Sport fyrir sér og var eitt svarið ansi skýrt: 25 prósent.

City missti niður tveggja marka forystu gegn Tottenham á sunnudaginn, í 2-2 jafntefli liðanna, og er nú sex stigum á eftir toppliði Arsenal, þegar fjórtán umferðir eru eftir.

City og Arsenal gætu einnig slegist um deildabikarinn því ef að City tekst að slá Newcastle út í kvöld bíður úrslitaleikur við Arsenal í mars. City er með 2-0 forskot eftir fyrri leikinn.

Frammistaða City undanfarið, einn sigur í síðustu sex deildarleikjum, gefur hins vegar ekki til kynna að liðið sé að fara að landa titlum.

„Miðað við hvernig þeir eru að spila, ekki að klára leiki og ekki að dóminera eins og við erum vön að sjá City gera, þá lítur þetta vel út fyrir Arsenal. En það er samt alltaf fast í manni að City muni hanga lengur í þeim. Þeir gerðu góð kaup í glugganum og hanga inní þessu aðeins lengur,“ sagði Adda Baldursdóttir í Messunni en brot úr þættinum má sjá hér að neðan.

„Þetta rokkar allt of mikið hjá þeim,“ sagði Albert Brynjar Ingason um City-menn og hélt áfram:

„Þeir vinna Newcastle 0-2 mjög sannfærandi í deildabikarnum en fara svo á Old Trafford og voru hörmulegir. Svo tapa þeir á móti Bodö/Glimt. Þetta er bara upp og niður, og við erum ekki vön að sjá þetta hjá City. Þeir missa aldrei taktinn eins mikið og á síðasta tímabili, ná að koma til baka og fá mann til að hugsa: Ókei, þeir eru búnir að kveikja á sér. En svo kemur frammistaða eins og [gegn Tottenham].

Þetta eru bara sex stig, og Arsenal á eftir að fara á Etihad. Markatalan er svipuð. En maður sér City-menn ekki fara á þetta skrið sem þeir hafa gert þegar þeir hafa bara „unnið rest“ og tekið þessa titla,“ sagði Albert.

