Guardiola segir að pressan sé á eyðsluseggjunum í deildinni Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 4. febrúar 2026 09:00 Pep Guardiola, knattspyrnustjóri Manchester City, benti á staðreyndir þegar kemur að eyðslu félaga í ensku úrvalsdeildinni undanfarin ár. Getty/Martin Rickett Pep Guardiola knattspyrnustjóri Manchester City segir að pressan sé meiri á sex af keppinautum Manchester City í ensku úrvalsdeildinni þegar kemur að því að vinna fleiri titla þar sem þeir hafa eytt meira en hans félag undanfarin fimm ár. Guardiola sagði í gríni að hann væri „fúll“ vegna þess að félagið hans eyddi ekki meiru í janúarglugganum eftir að hafa upplýst að City er í sjöunda sæti yfir nettóeyðslu frá sumrinu 2021. Manchester United, Arsenal, Chelsea, Tottenham og Newcastle hafa eytt meira nettó undanfarin fimm ár og stjóri City gaf í skyn að gagnrýna ætti þessi félög fyrir að vinna ekki fleiri titla. Ég er svolítið fúll út í þá Aðspurður um að City hafi fengið bæði Antoine Semenyo og Marc Guéhi í janúar sagði Guardiola: „Já, virkilega gott. Ég er svolítið dapur og í uppnámi því í nettóeyðslu síðustu fimm ára erum við í sjöunda sæti í ensku úrvalsdeildinni,“ sagði Guardiola. „Ég vil vera í fyrsta sæti. Ég skil ekki af hverju félagið eyðir ekki meiri peningum. Ég er svolítið fúll út í þá,“ sagði Guardiola. „En eins og við unnum áður vegna þess að við eyddum miklu, þá verða núna sex lið að vinna ensku úrvalsdeildina, Meistaradeildina og ensku bikarkeppnina því þau hafa eytt meira undanfarin fimm ár,“ sagði Guardiola. Þetta eru staðreyndir „Þetta eru staðreyndir. Þetta er ekki skoðun. Þú getur haft skoðun, eins og þú segir að við spilum vel eða illa gegn Spurs – við getum verið sammála eða ósammála. En þetta eru staðreyndir. Gangi liðunum sex sem eru fyrir ofan okkur í nettóeyðslu síðustu fimm ára vel. Áfram með það. Ég bíð. Þetta er fín tilvitnun, er það ekki?,“ sagði Guardiola. Guardiola á möguleika á að komast í sinn fimmta úrslitaleik í deildabikarnum þegar City mætir Newcastle í seinni undanúrslitaleiknum á Etihad-leikvanginum í kvöld. Hann verður án Guehi, sem er ekki löglegur, á meðan verið er að meta stöðuna á Rayan Cherki eftir að hann fékk högg í 2-2 jafnteflinu gegn Tottenham á sunnudag. Rúben Dias sneri aftur á æfingu á sunnudag og Guardiola verður að ákveða hvort hann eigi að hætta á að tefla portúgalska landsliðsmanninum fram. Möguleiki á fimmta úrslitaleiknum á tíu árum „Við eigum möguleika á að komast í okkar fimmta úrslitaleik á tíu árum í deildabikarnum,“ sagði Guardiola. „Auðvitað myndi ég frekar vilja byrja með 2-0 forystu eftir góð úrslit [í fyrri leiknum], en ég veit hversu oft við spilum gegn Newcastle og metnaðinn sem þeir hafa sem Meistaradeildarlið. Við verðum að vera undirbúnir og sjá hvernig leikmennirnir jafna sig eftir erfiðan leik gegn Spurs og spila okkar leik með okkar fólki og okkar stuðningsmönnum og reyna að komast á Wembley í mars,“ sagði Guardiola. Enski boltinn Manchester City Mest lesið Dagur tók upp gítarinn og söng í bronsgleði Króatanna Handbolti Erum við ósanngjörn við Ómar Inga sem þjóð? Handbolti Extraleikarnir: Bannað að bíta og nýtt met í gryfjuhlaupi Sport Sara var lengi lásskjámynd Eyglóar en nú er Eygló á símanum hjá Söru Sport Fær að dansa á leikunum í búningi „minions“ úr Aulinn ég-myndunum Sport Chelsea fann aldrei glufu og Arsenal fer á Wembley Enski boltinn Ellefu ára strákur verður óvænt hluti af setningarhátíð Ólympíuleikanna Sport „Það mun allt skýrast á næstu tveimur vikum“ Handbolti Sló í gegn með dramatískri afsökunarbeiðni Sport Enginn vill efnilega Liverpool-manninn Enski boltinn Fleiri fréttir Guardiola segir að pressan sé á eyðsluseggjunum í deildinni Chelsea fann aldrei glufu og Arsenal fer á Wembley Andri aftur með og loksins vannst sigur Enginn vill efnilega Liverpool-manninn Afar rólegur lokadagur félagaskiptagluggans Vilja banna krökkum að skalla boltann í fótbolta Chelsea tók fyrirliða Strasbourg til baka Tottenham vann Arsenal í baráttu um skoskan táning Sláin inn í þægilegum sigri Sunderland Mateta fer ekki til Mílanó Kvennalið Arsenal vann sér inn meira en 280 milljónir króna Szoboszlai segir að framtíð hans hjá Liverpool sé „ekki í hans höndum“ Liverpool keypti varnarmann fyrir tíu milljarða en fær hann ekki fyrr en í sumar Sjáðu sturlað mark Solanke og ótrúlegar lokamínútur á Old Trafford Vondar fréttir úr herbúðum Arsenal sem skoðar markaðinn Manchester City glutraði niður tveggja marka forystu Aston Villa tapaði gegn tíu mönnum Brentford Sesko tryggði þriðja sigurinn í röð Sjáðu tvennuna hjá Ekitike, endurkomu Chelsea og öll mörkin úr enska í gær Ekitike með tvö á tveimur og langþráður sigur Liverpool Þreföld hálfleiksskipting og endurkoma hjá Chelsea Beto bjargaði stigi á afmælisdaginn Öruggt hjá Arsenal á Elland Road og sjö stiga forskot Sjáðu laglega afgreiðslu hins sjóðheita Barrys Sjóðheitur Dorgu frá í um tíu vikur Barry bjargaði stigi fyrir Everton Ekki gerst hjá Arsenal í átján ár Sjáðu draumamark Dorgu og öll hin í sigri United á Arsenal Varamaðurinn tryggði United sigur gegn Arsenal Aston Villa lifði af orrahríð fyrir norðan og náði Manchester City Sjá meira