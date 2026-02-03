Er hættulegt fyrir börn að skalla boltann? Fræðimenn hafa komist að því og vilja fjarlægja þann þátt fótboltans úr æfingum og leikjum ungs fótboltafólks.
Samtök breskra knattspyrnumanna munu í dag tilkynna um fyrstu yfirgripsmiklu verklagsreglurnar til að koma í veg fyrir heilahrörnunarsjúkdóminn CTE. Þar með er aukin áhersla lögð á að koma í veg fyrir heilahristing og þann skaða sem getur hlotist af minna kröftugum höggum við að skalla fótbolta.
Í leiðbeiningum frá Samtökum atvinnuknattspyrnumanna (PFA), sem eru fulltrúar núverandi og fyrrverandi leikmanna í ensku úrvalsdeildinni, ensku ofurdeild kvenna og ensku deildakeppninni, er mælt með því að atvinnumenn skalli boltann ekki oftar en tíu sinnum í viku, þar með talið á æfingum.
There are more calls to limit heading in football.A coroner ruled the brain disease which killed Leeds and Manchester United defender Gordon McQueen was “likely” caused by repeated headers.With an under-11s heading ban coming in, and limits on heading in training in… pic.twitter.com/FTNGp2gZbn— BBC Radio 5 Live (@bbc5live) January 30, 2026
Börn yngri en tólf ára ættu alls ekki að skalla boltann, að sögn PFA, en þetta er hluti af verklagsreglum til að koma í veg fyrir langvinnan áverkaheilasjúkdóm (CTE) og er ætlað að fækka höfuðhöggum yfir ævi leikmanns.
„Það er hægt að koma í veg fyrir CTE. Punktur,“ sagði dr. Adam White, forstöðumaður heilaheilbrigðis hjá PFA, á mánudag á fyrstu alþjóðlegu CTE-ráðstefnunni sem haldin var í San Francisco í kringum Super Bowl-leikinn sem fer fram á sunnudag.
„Meginreglurnar um færri skalla, minni kraft og sjaldnar og seinna á ævinni skipta máli,“ sagði White við The Associated Press. „Þetta gæti átt við um hvaða íþrótt sem er og er besta von okkar til að koma í veg fyrir að núverandi og framtíðar leikmenn hljóti sömu örlög og fyrri kynslóðir.“
Meðal nýlegra áhyggjuefna eru regluleg höfuðhögg sem varnarmenn í amerískum fótbolta verða fyrir og þau sem knattspyrnumenn fá við að skalla boltann. Rannsóknir sem fjármagnaðar voru af samtökunum og enska knattspyrnusambandinu sýndu að skoskir atvinnumenn eru í 3,5 sinnum meiri hættu á að fá heilabilun en almenningur; rannsóknir á heilum breskra knattspyrnumanna sýndu að meirihluti þeirra var með CTE, þar á meðal Jeff Astle, Gordon McQueen og Chris Nicholl.
„Með því sem við vitum í dag um sjúkdóminn væri það vanræksla gagnvart leikmönnum okkar að gera ekkert,“ sagði White í yfirlýsingu.
„Vísindin og lausnirnar eru skýrar, það þarf bara vilja frá íþróttasamtökum til að setja langtímaheilsu íþróttamanna í forgang og ég er ánægður með að okkur hafi tekist það í Englandi. Ég hvet allar íþróttir til að leggja jafn mikið, ef ekki meira, kapp á verklagsreglur til að koma í veg fyrir CTE og þær hafa gert með verklagsreglur um heilahristing,“ sagði White.
NEWS: Dr. Adam White, @PFA director of brain health, announces the players’ union is adopting an official CTE Prevention Protocol.The top men's & women’s divisions in English football are the world’s first pro leagues to formally adopt a framework aimed at reducing CTE risk. pic.twitter.com/M3XzYlIFkP— Concussion & CTE Foundation (@ConcussionCTEfn) February 2, 2026
