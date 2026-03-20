Býst við því að Salah jafni sig fljótt Ágúst Orri Arnarson skrifar 20. mars 2026 12:32 Arne Slot fór fögrum orðum um Mohamed Salah á blaðamannafundi í morgun. Simon Stacpoole/Offside/Offside via Getty Images Mohamed Salah mun ekki spila með Liverpool gegn Brighton um helgina en þjálfarinn Arne Slot býst ekki við því að hann verði jafn lengi frá og aðrir leikmenn sem lenda í vöðvameiðslum. Slot greindi frá því á blaðamannafundi í morgun að Salah væri að glíma við vöðvameiðsli en egypski vængmaðurinn bað um skiptingu seint í leiknum gegn Galatasaray í vikunni. „Þetta var óvenjulegt, hann biður vanalega ekki um skiptingu, þannig að eðlilega verður hann ekki klár í slaginn á morgun. Góðu fréttirnar fyrir okkur eru þær að við erum á leiðinni í landsleikjahlé, sem eru reyndar slæmar fréttir fyrir Egyptaland því hann mun ekki geta spilað með þeim," sagði Slot. Slot hrósaði Salah mikið fyrir sína frammistöðu gegn Galatasaray og sagði hann hafa sýnt mikinn karakter, með því að spila vel í seinni hálfleik eftir að hafa klúðrað vítaspyrnu undir lok fyrri hálfleiks. Þá býst þjálfarinn ekki við því að Salah verði jafn lengi og aðrir leikmenn að jafna sig á vöðvameiðslum. „Mo hefur sýnt okkur áður að hann er sneggri að aðrir að jafna sig, því hann hugsar svo vel um sig. Þetta eru samt bara tvær vikur þangað til við byrjum aftur að spila, vonandi verður hann orðinn góður þá."