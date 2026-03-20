Brentford, Everton, Newcastle og fleiri lið gætu horft til þess möguleika á lokaspretti ensku úrvalsdeildarinnar að mögulega gæti 7. sæti dugað til að komast inn í sjálfa Meistaradeild Evrópu.
Eftir úrslit vikunnar er svo gott sem frágengið að enska deildin verði önnur tveggja sem fá aukasæti í Meistaradeild Evrópu á næstu leiktíð, líkt og í vetur. Það þýðir að fimm efstu lið ensku úrvalsdeildarinnar fái sæti í Meistaradeildinni.
Hins vegar er það líka þannig að Aston Villa og Liverpool, sem eru rétt fyrir ofan Chelsea sem er í 6. sæti, gætu komist í Meistaradeildina á næstu leiktíð með öðrum leiðum.
Það fylgir því nefnilega sæti í Meistaradeild Evrópu að vinna keppnina í ár, eins og Liverpool á möguleika á, og einnig því að vinna Evrópudeildina sem Villa er nú komið í 8-liða úrslit í.
Arsenal á vissulega einnig möguleika á að vinna Meistaradeildina, og er talið sigurstranglegt. Það hefði hins vegar ekki áhrif á sætafjölda enskra liða í keppninni því það er ljóst að Arsenal mun enda meðal fjögurra efstu liða í ensku úrvalsdeildinni.
En ef að Liverpool vinnur Meistaradeild Evrópu og endar neðar en í 4. sæti ensku úrvalsdeildarinnar þá mun liðið í 6. sæti úrvalsdeildarinnar fá „aukasætið“ í Meistaradeild Evrópu á næstu leiktíð.
Sama gildir ef að Aston Villa vinnur Evrópudeildina og endar neðar en í 4. sæti ensku úrvalsdeildarinnar.
Og ef að bæði Liverpool og Villa vinna stóru Evrópukeppnirnar, missa Chelsea upp fyrir sig og enda neðar en í 4. sæti úrvalsdeildarinnar, þá mun liðið í 7. sæti úrvalsdeildarinnar komast í Meistaradeildina. Það sæti mun alltaf skila að minnsta kosti sæti í Sambandsdeild Evrópu en möguleikinn á að komast í sjálfa Meistaradeildina hlýtur að gera sætið mun meira freistandi.