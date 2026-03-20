Helstu deildir Evrópu hafa verið boðaðar á fund hjá Knattspyrnusambandi Evrópu í sumar til að ræða hvernig myndbandsdómgæsla er notuð í fótboltanum.
Á fundinum munu yfirdómarar ensku úrvalsdeildarinnar, La Liga á Spáni, Seríu A á Ítalíu, þýsku Bundesligunnar og Ligue 1 í Frakklandi ræða hvernig endurstilla megi myndbandsdómgæsluna til upprunalegrar túlkunar, þar sem aðeins er gripið inn í við augljós mistök.
Roberto Rosetti, yfirmaður dómaramála hjá UEFA, boðaði til fundarins eftir að hafa sagt í síðasta mánuði að leikurinn mætti ekki leiðast í þá átt að myndbandsdómgæslan fari að snúast um „smásjár-inngrip“ eins og hann orðaði það.
Knattspyrnusamband Evrópu vill ræða við deildirnar um hvernig þær nota VAR og hvaða viðmið eru notuð til að samræma vinnslu og útfærslu.
„Ég tel að við höfum gleymt ástæðunni fyrir því að VAR var tekið upp. Í hlutlægum ákvörðunum er það frábært. Við túlkun er huglægt mat erfiðara. Þess vegna byrjuðum við að tala um augljós mistök – skýrar sannanir,“ sagði Rosetti.
VAR er notað á mjög mismunandi hátt víðs vegar um Evrópu.
Enska úrvalsdeildin hefur lægsta tíðni VAR-inngripa á þessu tímabili – 0,275 á leik – þó að það hafi ekki þýtt minni deilur um ákvarðanir.
Tölur sem birtar voru í síðasta mánuði sýndu að Bundesligan og La Liga koma næst með 0,38 inngrip á leik, Sería A með 0,44 og Ligue 1 með 0,47.
Í Meistaradeildinni er tíðni inngripa 0,45 á leik.
Rosetti vill einnig að allar deildir tali „aðeins eitt tæknilegt tungumál“ eftir deilur um ósamræmi í beitingu reglna eins og um hendi.
Vonast er til að fundurinn geti leitt til almennari nálgunar á reglunum og hvernig VAR er notað.