37 ára Gylfi stefnir á EM 2028

Gylfi Þór Sigurðsson í gær var valinn aftur í landsliðið eftir nokkurra missera bið. Hann fagnar valinu mjög og er stórhuga. Hann vill fara með liðinu á EM 2028.
Gylfi Þór hefur ekki leikið fyrir A-landsliðið síðan í október 2024, ef leikur úrvalsliðs Bestu deildarinnar við Mexíkó á dögunum er undantalinn. Hann hefur því beðið í um 18 mánuði eftir sæti í hópnum og tók símtalinu frá Arnari Gunnlaugssyni fagnandi.
„Mjög ánægður og gríðalega sáttur. Ég bíð spenntur eftir því að fara til Kanada. Það eru tveir leikir fram undan. Ég er mjög ánægður og hlakka mikið til,“ segir Gylfi.
Samtalið við Arnar Gunnlaugsson hafi verið stutt og einfalt.
„Langar þig að koma?“ hafi verið spurning Arnars og tilsvarið borðleggjandi.
„Það var þannig séð stutt. Auðvitað er ég alltaf klár í það. Við vorum búnir að ræða saman, bæði í Mexíkó og fyrir það verkefni, og það var bara jákvætt og gott samtal,“ segir Gylfi sem fékk aðeins að kynnast nýjum landsliðsþjálfara í nýliðnu verkefni Bestu deildar leikmanna í Mexíkó.
„Auðvitað var ég þessa tíu daga í Mexíkó svo ég veit nokkurn veginn hvernig fundirnir, leikskipulagið og allt það gengur fyrir sig hjá nýjum þjálfara. Fyrir utan það verður þetta ekkert öðruvísi, held ég,“ segir Gylfi.
Hafandi ekki leikið með liðinu um hríð og takandi tillit til þeirra kynslóðaskipta sem hafa átt sér stað gerir Gylfi ráð fyrir breyttu hlutverki.
„Örugglega er ég eldri leikmaðurinn í hópnum. Ég er örugglega með meiri reynslu en aðrir þó það séu núna ungir leikmenn sem eru að spila á mjög háu stigi og eru búnir að gera í töluverðan tíma. Ætli maður verði ekki aðeins að passa upp á strákana,“ segir Gylfi léttur.
Gylfi er ekki í hópnum til þáttökunnar einnar. Hann vill festa sæti sitt í hópnum og þrátt fyrir að verða 37 ára síðar á þessu ári setur hann stefnuna á EM 2028.
„Ég held það sé eðlilegt sem leikmaður sem hefur metnað og löngun að spila fyrir landið sitt held ég að maður horfi alltaf inn í framtíðina. Það er skemmtilegur æfingaleikur í Japan í maí og svo Þjóðadeildin og möguleiki á að komast á stórmót. Það er eitthvað sem leikmaður, sem maður horfir alltaf á,“
„Mín upplifun að fara á stórmót er eitthvað það skemmtilegasta sem ég hef gert á mínum ferli. Að eiga möguleikann á því að gera það aftur er það sem heldur manni gangandi,“ segir Gylfi.
