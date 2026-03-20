Sardar Azmoun, einn besti leikmaður íranska landsliðsins í fótbolta, er sagður hafa verið rekinn úr landsliðinu fyrir meinta óhollustu við stjórnvöld landsins.
Þó ekkert sé enn á hreinu varðandi þátttöku Íran á HM í sumar mun landsliðið sinna undirbúningi fyrir mótið með tveimur æfingaleikjum við Nígeríu og Kosta Ríka. Leikirnir munu fara fram í Tyrklandi í næstu viku.
Fréttastofan Reuters hefur það hins vegar eftir írönskum fjölmiðlum að Sardar Azmoun verði ekki valinn í leikmannahóp landsliðsins í æfingaleikjunum og að líklega verði hann ekki heldur valinn í hópinn fyrir HM í sumar.
Azmoun er næstmarkahæsti leikmaður í sögu íranska landsliðsins og einn vinsælasti knattspyrnumaður Íran. Á sínum ferli hefur hann spilað Zenit St. Petersburg, Bayer Leverkusen og Roma en í dag leikur hann með Shabab Al-Ahli í Sameinuðu arabísku furstadæmunum.
Azmoun birti mynd á Instagram í síðustu viku af sér og Mohammed bin Rashid Al Maktoum, varaforseta Sameinuðu arabísku furstadæmanna og leiðtoga Dubai.
Íran hefur herjað stríð gegn Sameinuðu arabísku furstadæmunum fyrir stuðning þeirra við innrás Ísraels og Bandaríkjanna inn í Íran. Myndin sem Azmoun birti á Instagram, og hefur nú verið fjarlægð, er því talin hafa fallið illa í kramið hjá klerkastjórninni.