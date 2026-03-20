Fótbolti

Rekinn úr íranska lands­liðinu

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Sardar Azmoun birti mynd af sér með varaforseta Sameinuðu arabísku furstadæmanna í síðustu viku. Yu Chun Christopher Wong/Eurasia Sport Images/Getty Images

Sardar Azmoun, einn besti leikmaður íranska landsliðsins í fótbolta, er sagður hafa verið rekinn úr landsliðinu fyrir meinta óhollustu við stjórnvöld landsins.

Þó ekkert sé enn á hreinu varðandi þátttöku Íran á HM í sumar mun landsliðið sinna undirbúningi fyrir mótið með tveimur æfingaleikjum við Nígeríu og Kosta Ríka. Leikirnir munu fara fram í Tyrklandi í næstu viku.

Fréttastofan Reuters hefur það hins vegar eftir írönskum fjölmiðlum að Sardar Azmoun verði ekki valinn í leikmannahóp landsliðsins í æfingaleikjunum og að líklega verði hann ekki heldur valinn í hópinn fyrir HM í sumar.

Azmoun er næstmarkahæsti leikmaður í sögu íranska landsliðsins og einn vinsælasti knattspyrnumaður Íran. Á sínum ferli hefur hann spilað Zenit St. Petersburg, Bayer Leverkusen og Roma en í dag leikur hann með Shabab Al-Ahli í Sameinuðu arabísku furstadæmunum.

Azmoun birti mynd á Instagram í síðustu viku af sér og Mohammed bin ​Rashid Al Maktoum, varaforseta Sameinuðu arabísku furstadæmanna og leiðtoga Dubai.

Íran hefur herjað stríð gegn Sameinuðu arabísku furstadæmunum fyrir stuðning þeirra við innrás Ísraels og Bandaríkjanna inn í Íran. Myndin sem Azmoun birti á Instagram, og hefur nú verið fjarlægð, er því talin hafa fallið illa í kramið hjá klerkastjórninni.

