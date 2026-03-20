Knattspyrnusamband Íslands mun þurfa að gera breytingu á þjálfarateymi A-landsliðs kvenna til að Ísland megi taka þátt á HM 2027 í Brasilíu, eftir að FIFA ákvað að setja á kynjakvóta fyrir öll mót kvenna á vegum sambandsins.
Alþjóða knattspyrnusambandið, FIFA, tilkynnti í gær að nú yrði gerð sú krafa að hið minnsta ein kona yrði í þjálfarateymi hvers liðs í kvennamótum sambandsins. Þessi ákvörðun nær einnig til yngri landsliða kvenna sem og til hins nýja HM félagsliða sem fór fram í fyrsta sinn í vetur.
Hjá hverju liði þurfa sem sagt að vera að minnsta kosti tvær konur í starfsliðinu og þar af að lágmarki einn kvenkyns aðal- eða aðstoðarþjálfari.
Íslenska A-landsliðið er nú í undankeppni fyrir HM sem fram fer í Brasilíu sumarið 2027, með Þorstein Halldórsson sem aðalþjálfara og Ólaf Kristjánsson sem aðstoðarþjálfara. Því er ljóst að bæta þyrfti konu í teymið til þess að Ísland mætti spila á HM.
Sömuleiðis þarf að tryggja að kona sé í þjálfarateymi yngri landsliða í mótum á vegum FIFA í framtíðinni en þessar breytingar taka gildi á HM U17 og HM U20 landsliða í ár.
„Það eru einfaldlega ekki nógu margar konur þjálfarar í dag,“ sagði Jill Ellis, yfirmaður knattspyrnumála hjá FIFA.
„Við verðum að hraða breytingunum með greiðari leiðum, fjölgun tækifæra og með því að gera konur sýnilegri á hliðarlínunni,“ sagði Ellis.
Vonir standa til þess að breytingarnar muni fjölga kvenþjálfurum hratt en sem dæmi þá voru kvenkyns aðalþjálfarar á HM 2023 aðeins 12 af 32.
Fyrirmyndirnar eru þó sannarlega til staðar og eru konur núverandi aðalþjálfarar ríkjandi Evrópumeistara Englands og ríkjandi heimsmeistara Spánar – liðanna sem Ísland spilaði við í fyrstu leikjunum í undankeppni HM.