Fótbolti

Raf­magnað klúður í brasilíska fót­boltanum

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Það urðu mikil læti þegar brasilískur framherji klikkaði svo rosalega að hann skaut boltanum í rafmagnslínu í nágrenni vallarins. Samsett mynd sem tengist ekki fréttinni beint.
Það urðu mikil læti þegar brasilískur framherji klikkaði svo rosalega að hann skaut boltanum í rafmagnslínu í nágrenni vallarins. Samsett mynd sem tengist ekki fréttinni beint. Getty/Carlos Avila Gonzalez/Artur Widak

Oster City tapaði 3-0 á heimavelli á móti Inove í brasilíska fótboltanum á dögunum en það voru þó ekki mörkin þrjú sem komust í heimsfréttirnar.

Hlutirnir voru alls ekki að ganga upp hjá sóknarmönnum Oster City í leiknum en það var þó einkum eitt klúðrið sem fór á mikið flug á netmiðlum.

Ástæðan var að sóknarmaður Oster City þrumaði boltanum svo hátt yfir mark mótherjanna að boltinn fór yfir girðinguna í kringum völlinn. Þar með var ekki öll sagan sögð því boltinn endaði á rafmagnslínu.

Við það hófst mikið stuð enda mátti sjá rafmagnslínuna bregðast mjög dramatískt við þessum óboðna gesti.

Þarna mátti sjá miklar endurteknar eldglæringar og mikil læti á meðan línan var að jafna sig á högginu frá boltanum. Þetta var því mikið sjónarspil eins og má sjá hér fyrir neðan.

Brasilía Fótbolti

