Mainoo og Maguire snúa aftur en enginn Alexander-Arnold Ágúst Orri Arnarson skrifar 20. mars 2026 10:28 Kobbie Mainoo og Harry Maguire eru mættir aftur í enska landsliðshópinn. Eddie Keogh - The FA/The FA via Getty Images Tomas Tuchel, landsliðsþjálfari Englands, hefur tilkynnt 35 manna leikmannahóp fyrir æfingaleiki liðsins við Úrúgvæ og Japan. Tuchel tekur 35 leikmenn með sér í þetta verkefni en mun aðeins geta valið 26 leikmenn í lokahópinn á HM í sumar. Leikmenn sem eru ekki á 35 manna listanum gætu alveg verið valdir í 26 manna hópinn, en þetta gefur samt góðar vísbendingar um hvað landsliðsþjálfarinn er að pæla. Athygli vekur að hvorki Trent Alexander-Arnold er ekki valinn í hópinn að þessu sinni, líkt og Reece James sem er að glíma við meiðsli. Tino Livramento og Djed Spence eru hægri bakverðirnir í hópnum. Jude Bellingham hefur líka verið að glíma við meiðsli en er samt valinn í hópinn. Kobbie Mainoo er snúinn aftur í landsliðið en hann hefur aldrei verið valinn af Tuchel og ekki spilað landsleik síðan í september 2024. Velgengi hans hjá Manchester United að undanförnu er eflaust ástæðan fyrir valinu. Harry Maguire er líka mættur aftur í hópinn. Ollie Watkins er ekki valinn í hópinn að þessu en Dominic Calvert-Lewin og Dominik Solanke fengu kallið. Fleiri leikmenn bætast við hópinn frá því í síðasta verkefni og má þar nefna til dæmis Cole Palmer, Noni Madueke, Anthony Gordon og James Garner. Hópinn í heild sinni má sjá hér fyrir neðan en þar eru 5 markmenn, 11 varnarmenn, 8 miðjumenn og 11 sóknarmenn. Landsliðshópur Englands fyrir leiki gegn Úrúgvæ (27. mars) og Japan (31. mars). Markmenn: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City), Aaron Ramsdale (Newcastle United), Jason Steele (Brighton & Hove Albion) Varnarmenn: Dan Burn (Newcastle United), Marc Guéhi (Manchester City), Lewis Hall (Newcastle United), Ezri Konsa (Aston Villa), Tino Livramento (Newcastle United), Harry Maguire (Manchester United), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham Hotspur), John Stones (Manchester City), Fikayo Tomori (AC Milan) Miðjumenn: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), James Garner (Everton), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa), Adam Wharton (Crystal Palace) Sóknarmenn: Jarrod Bowen (West Ham United), Dominic Calvert-Lewin (Leeds United), Eberechi Eze (Arsenal), Phil Foden (Manchester City), Anthony Gordon (Newcastle United), Harry Kane (Bayern Munich), Noni Madueke (Arsenal), Cole Palmer (Chelsea), Marcus Rashford (Barcelona, á láni frá Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Dominic Solanke (Tottenham Hotspur)