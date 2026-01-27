Víðáttumikið lægðasvæði suður af landinu hefur viðhaldið austanáttum frá því í síðustu viku og mun halda því áfram fram yfir næstu helgi. Síðasta sólarhringinn hefur verið austanhvassviðri eða stormur með suðurströndinni og heldur það áfram í dag.
Á vef Veðurstofunnar segir að í nótt hafi mælst 30 metrar á sekúndu á Stórhöfða í Vestmannaeyjum en slíkar aðstæður geta verið varasamar fyrir bíla sem taka á sig mikinn vind.
„Einnig gæti orðið hvasst og hviðótt við Esjuna upp úr hádegi og einhver væta fallið um tíma á suðvesturhorninu.
Það þykknar upp á vestanverðu landinu í dag, bætir í úrkomu Sunnanlands og áfram falla él eða slydduél fyrir austan. Hiti um frostmark fyrir norðan, en upp í 6 stig sunnan heiða.Á morgun dregur hægt og rólega úr vindi og úrkomu, það léttir til vestanlands og kólnar lítillega á landinu öllu,“ segir á vef Veðurstofunnar.
Á miðvikudag: Austan og norðaustan 8-15 m/s, en 15-23 með suður- og suðausturströndinni. Bjart með köflum á vestanverðu landinu, en él eða skúrir fyrir austan. Hiti í kringum frostmark, en allt að 6 stigum sunnantil.
Á fimmtudag: Minnkandi austanátt, 5-13 m/s síðdegis, hvassast syðst. Skúrir eða slydduél, en þurrt að mestu norðvestantil. Hlýnar lítilllega.
Á föstudag: Austlæg átt 5-10 m/s og dálítil él eða slydduél, en þurrt vestanlands. Hiti um frostmark, en víða vægt frost norðanlands.
Á laugardag og sunnudag: Norðaustan- og austanátt og rigning eða slydda, einkum suðaustanlands, en þurrt norðvestantil. Hiti 1 til 5 stig.
Á mánudag: Útlit fyrir áframhaldandi austlægar áttir og úrkomu í flestum landshlutum. Hiti breytist lítið.