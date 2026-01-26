Berglind Björg ólétt Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 26. janúar 2026 21:20 Berglind Björg Þorvaldsdóttir er einn markahæsti leikmaður í sögu efstu deildar á Íslandi. vísir/anton Markadrottning síðasta tímabils í Bestu deild kvenna, Berglind Björg Þorvaldsdóttir, er ólétt og á von á sínu öðru barni. Berglind greindi frá gleðitíðindunum á Instagram í kvöld. Hún birti mynd af spenntum syni sínum, Þorvaldi Atla, með sónarmynd. View this post on Instagram A post shared by Berglind Björg Þorvaldsdóttir (@berglindbjorg) Berglind varð Íslands- og bikarmeistari með Breiðabliki í fyrra og skoraði flest mörk allra í Bestu deildinni, eða 23. Hin marksækna Berglind eignaðist Þorvald Atla í desember 2023. Hún lék með Val tímabilið 2024 en sneri aftur til Breiðabliks fyrir síðasta tímabil. Berglind, sem er nýorðin 34 ára, hefur leikið sjötíu landsleiki fyrir Íslands hönd og skorað tólf mörk. Breiðablik samdi á dögunum við Bryndísi Örnu Níelsdóttur en henni er væntanlega ætlað að fylla skarð Berglindar í framlínu meistaranna. Bryndís kemur til Breiðabliks frá Växjö í Svíþjóð þar sem hún lék um tveggja ára skeið. Besta deild kvenna Breiðablik Barnalán Mest lesið Nýjar upplýsingar um heilsufar Michaels Schumacher Formúla 1 Heilbrigðisráðherra lætur óvin Íslands heyra það Handbolti Gísli gagnrýnir fyrirkomulagið á EM Handbolti Danir komnir í undanúrslit en Þjóðverjar þurfa stig gegn Frökkum Handbolti Óvinur Íslands: „Aldrei stríða heilu landi“ Handbolti Stærð sigurs Íslands gegn Svíum veki upp spurningar Handbolti Dramatísk úrslit og vonir beggja liða nánast úr sögunni Handbolti Þetta er ástæða þess að Ísland er í efsta sæti í milliriðlinum Handbolti Ótrúleg saga Viggós rifjuð upp í erlendum miðlum Handbolti Dregur til baka ummæli sín um Gísla Þorgeir Handbolti Fleiri fréttir Berglind Björg ólétt Fram fær liðsstyrk úr Mosó og markvörðurinn framlengir Heiðdís leggur skóna á hilluna Víkingur og Þróttur mætast í úrslitaleik Reykjavíkurmótsins Elísa fer frá Val til Breiðabliks Oliver hættur í fótbolta vegna meiðsla Rugluðust á nafni nýja leikmannsins Sigurður Bjartur á leið til Spánar? Stjarnan selur Adolf Daða til FH Þór/KA fær þrjá leikmenn frá Stólunum á fimm leikmanna degi Fyrirliði FHL er mættur í Laugardalinn Telma eltir þjálfarann í Garðabæinn Hringdu dag og nótt til að klófesta Guðmund: „Konan var að verða geðveik á þeim“ Bryndís Arna er komin heim og samdi við Breiðablik Gummi Tóta orðinn leikmaður ÍA Þróttur skellti KR í Reykjavíkurmótinu KR fær tvo unga Ganverja Breytingar hjá Breiðabliki „Á eftir bolta kemur barn“ Viðar Örn leitaði sér aðstoðar við áfengis- og spilafíkn Trúin eykst á Suðurnesjum með komu McLaughlin Blikar farnir að fylla í skörðin Víkingur og Breiðablik mætast í fyrsta leik Bestu deildarinnar Rafael Máni eltir rætur sínar upp á Skaga Tveir ungir varnarmenn til FH Kristín Dís áfram í herbúðum Blika Miðbær Reykjavíkur er Íslandsmeistari Snýr aftur til Íslands og tekur við ÍBV Róbert með þrennu í sigri KR Fram lagði Leiknismenn Sjá meira