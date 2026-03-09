Segir einn mann hafa stöðvað heimkomu Messi Sindri Sverrisson skrifar 9. mars 2026 09:01 Xavi og Lionel Messi hefðu getað sameinað krafta sína að nýju árið 2023, að sögn Xavis. Getty/Xavier Bonilla Spánverjinn Xavi, sem þjálfaði Barcelona 2021-24 eftir að hafa spilað með liðinu í sautján ár, segir að það hafi nánast verið frágengið að Lionel Messi kæmi aftur til félagsins árið 2023. Xavi greindi frá þessu í viðtali við spænska blaðið La Vanguardia, í aðdraganda kosninganna um forseta Barcelona sem fram fara 15. mars. Xavi segir það núverandi forseta félagsins, Joan Laporta, hafa komið í veg fyrir að Messi sneri aftur sem leikmaður hjá Barcelona fyrir þremur árum. Laporta sækist eftir endurkjöri um næstu helgi og berst við tæknifrumkvöðulinn Víctor Font um forsetastólinn. Xavi og Messi léku um árabil saman í gullaldarliði Barcelona og eru enn í góðu sambandi, og það hefði vel getað farið svo að Xavi fengi að stýra Messi sem leikmanni. „Ég tala enn við hann og við erum í góðu sambandi. Við höfum rætt um komandi kosningar en það eru einkasamtöl. Ég vil helst ekki segja meira þó að ég ímyndi mér að þið vitið hvað honum finnst,“ sagði Xavi og talið snerist svo að endurkomunni sem aldrei varð, þegar Messi fór frá PSG árið 2023 en endaði þá hjá Inter Miami. „Laporta er ekki að segja satt. Messi var mjög nálægt því að snúa aftur þegar ég var þjálfari. Það var í raun frágengið í janúar 2023,“ sagði Xavi sem hafði samband við Messi eftir að Argentínumenn unnu HM í desember 2022, til að ræða endurkomuna. „Við töluðum saman fram í mars. Ég sagði honum að þegar hann segði til þá myndi ég ræða við forsetann. Spænska deildin hafði gefið grænt ljós. En Laporta bakkaði út úr þessu. Hann sagði mér, orðrétt, að ef Messi kæmi aftur þá myndi það þýða stríð og að hann gæti ekki leyft það,“ sagði Xavi og átti þá við að það yrði launastríð hjá spænska félaginu sem svo sannarlega hefur glímt við mikla fjárhagserfiðleika. Endurkoma Messi hafi átt að verða „hinsti dansinn“ líkt og hjá Michael Jordan. Allt hafi verið klárt en Laporta stöðvað það. Xavi segist ekki sjá fyrir sér að snúa nokkru sinni aftur til Barcelona. „Kafla mínum þar, bæði sem leikmaður og sem þjálfari, er lokið.“ Spænski boltinn Mest lesið Týnda treyjan var ekkert týnd heldur í einkasafni Madonnu Fótbolti Liverpool og Man. Utd kvarta yfir hryllingi frá Grok Enski boltinn Sagðir drepa hunda í stórum stíl fyrir HM í fótbolta Fótbolti Eru að borga Messi tíu milljarða á ári Fótbolti Fimmtán ára fótboltastelpa hneig niður í leik og lést Enski boltinn Bæði lögreglumenn og stuðningsmenn slösuðust í látunum eftir leik Fótbolti Andrea byrjuð að slá met í Ástralíu: „Stærsti sigurinn“ að finna gleðina á ný Sport „Bara besti leikurinn sem ég hef séð hjá Kristó í nokkur ár“ Körfubolti Segir einn mann hafa stöðvað heimkomu Messi Fótbolti Villisvínin eyðilögðu fótboltavöllinn Fótbolti Fleiri fréttir Tuttuguogþrír leikmenn reknir út eftir slagsmál Svífa um í draumalandi eftir dvöl stelpnanna okkar Segir einn mann hafa stöðvað heimkomu Messi Níu lið enn í mínus eftir fyrstu umferð Liverpool og Man. Utd kvarta yfir hryllingi frá Grok Sagðir drepa hunda í stórum stíl fyrir HM í fótbolta Fimmtán ára fótboltastelpa hneig niður í leik og lést Villisvínin eyðilögðu fótboltavöllinn Týnda treyjan var ekkert týnd heldur í einkasafni Madonnu AC Milan hélt smá lífi í titilbaráttunni Eru að borga Messi tíu milljarða á ári Bæði lögreglumenn og stuðningsmenn slösuðust í látunum eftir leik Stuðningsmaður tók VAR úr sambandi Elías Rafn og félagar tryggðu sér sæti í bikarúrslitaleiknum Leeds í átta liða úrslit bikarsins í fyrsta sinn síðan 2003 Hákon sestur á bekkinn þegar Lille fékk á sig jöfnunarmark Siggi Raggi byrjaði á sigri í Færeyjum Kolbeinn skoraði beint úr aukaspyrnu í bikarsigri Stuðningsmaður Newcastle tryggði óvæntasta sigur helgarinnar gegn Sunderland Allt sauð upp úr þegar Celtic stal sigri í vítaspyrnukeppni Kristian skoraði í sigri gegn Alfons og Stefáni Jón Dagur skoraði í naumum bikarsigri gegn C-deildarliði Southampton skaut Fulham úr leik Guardiola ætlar að skella sér í frí Dúfa stöðvaði leik Orra og félaga í gær „Á þriggja daga fresti líður mér öðruvísi“ Lamine Yamal með sigurmark Börsunga Marmoush skaut City áfram í bikarnum í fjarveru Haaland Gísli Gottskálk skoraði í pólsku deildinni Garnacho í aðalhlutverki í sigri á Hollywood-liðinu Sjá meira