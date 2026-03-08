Týnda treyjan var ekkert týnd heldur í einkasafni Madonnu Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 8. mars 2026 23:01 Madonna á tónleikunum frægu í treyju spænska fótboltaliðsins Celta Vigo. Celta Vigo Spænska fótboltafélagið Celta Vigo auglýsti eftir fótboltatreyju félagsins sem starfsmenn þess voru búnir að leita að í mörg ár. Það stóð ekki á svari. Tónlistarkonan Madonna svaraði sjálf kalli forráðamanna Celta Vigo sem leituðu að löngu týndri treyju sem poppgoðsögnin klæddist fyrir meira en þremur áratugum. „Þessi treyja hangir í einkaafninu mínu! Ég klæðist henni og styð liðið ykkar í anda,“ skrifaði Madonna í færslu á X. Celta Vigo hafði birt opið bréf til Madonnu í vikunni þar sem spurt var hvort hún ætti enn ljósbláu og hvítu Celta-treyjuna sem hún klæddist á tónleikum á Balaidos-leikvanginum, heimavellio Celta Vigo, árið 1990. Forseti félagsins, Marián Mouriño Terrazo, skrifaði: „Með tímanum fórum við að skilja betur fyrir hvað þú stóðst á þeim tíma: að véfengja viðteknar venjur og standa gegn þeim sem reyna að segja þér hvað þú mátt eða mátt ekki gera. Í félaginu okkar sjáum við okkur í þessum hugsunarhætti. Þess vegna höldum við í vonina um að finna flíkina sem þú klæddist eitt sinn.“ „Áttu hana? Ef þú veist hvar hún gæti verið eða ef þú vilt taka þátt í leitinni að henni, vinsamlegast hafðu samband við okkur í einkaskilaboðum.“ Færsla Madonnu á samfélagsmiðlum var svar við myndbandi sem félagið birti af tónlistarflutningi á smellinum „Like a Prayer“ frá 1989 í flutningi kvennakórs með strengjasveit á Balaidos-leikvanginum fyrir leikinn gegn Real Madrid á föstudag. Spænski boltinn Mest lesið Tók dóttur sína með sér í sjónvarpsviðtalið og hún sló í gegn Sport Bæði lögreglumenn og stuðningsmenn slösuðust í látunum eftir leik Fótbolti Uppgjör: Svartfjallaland - Ísland 33-24 | Hér varð hrun Handbolti Eru að borga Messi tíu milljarða á ári Fótbolti Sjáðu markasýningu Viggós í dag Handbolti Enginn McGregor eða Jon Jones: Bardagarnir í Hvíta húsinu valda miklum vonbrigðum Sport Andrea byrjuð að slá met í Ástralíu: „Stærsti sigurinn“ að finna gleðina á ný Sport „Á þriggja daga fresti líður mér öðruvísi“ Enski boltinn Langafi dæmdi hjá langafabarni sínu Körfubolti Mercedes á toppnum en Ferrari fullt eftirsjár Formúla 1 Fleiri fréttir Villisvínin eyðilögðu fótboltavöllinn Týnda treyjan var ekkert týnd heldur í einkasafni Madonnu AC Milan hélt smá lífi í titilbaráttunni Eru að borga Messi tíu milljarða á ári Bæði lögreglumenn og stuðningsmenn slösuðust í látunum eftir leik Stuðningsmaður tók VAR úr sambandi Elías Rafn og félagar tryggðu sér sæti í bikarúrslitaleiknum Leeds í átta liða úrslit bikarsins í fyrsta sinn síðan 2003 Hákon sestur á bekkinn þegar Lille fékk á sig jöfnunarmark Siggi Raggi byrjaði á sigri í Færeyjum Kolbeinn skoraði beint úr aukaspyrnu í bikarsigri Stuðningsmaður Newcastle tryggði óvæntasta sigur helgarinnar gegn Sunderland Allt sauð upp úr þegar Celtic stal sigri í vítaspyrnukeppni Kristian skoraði í sigri gegn Alfons og Stefáni Jón Dagur skoraði í naumum bikarsigri gegn C-deildarliði Southampton skaut Fulham úr leik Guardiola ætlar að skella sér í frí Dúfa stöðvaði leik Orra og félaga í gær „Á þriggja daga fresti líður mér öðruvísi“ Lamine Yamal með sigurmark Börsunga Marmoush skaut City áfram í bikarnum í fjarveru Haaland Gísli Gottskálk skoraði í pólsku deildinni Garnacho í aðalhlutverki í sigri á Hollywood-liðinu Orri var farinn af velli þegar Sociedad missti frá sér leikinn Ísaki var fórnað í hálfleik eftir að Köln missti mann af velli Úkraína gerði betur en Ísland á móti heimsmeisturunum Belgísku stelpurnar blómstra undir stjórn Betu Rúnar Alex stóð óvænt í markinu en gamla undrabarnið sá um mörkin Varamaður Brynjólfs tryggði liðinu sigur á Ajax Skrifar undir nýjan samning við Liverpool Sjá meira