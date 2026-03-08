Fótbolti

Týnda treyjan var ekkert týnd heldur í einka­safni Madonnu

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Madonna á tónleikunum frægu í treyju spænska fótboltaliðsins Celta Vigo.
Spænska fótboltafélagið Celta Vigo auglýsti eftir fótboltatreyju félagsins sem starfsmenn þess voru búnir að leita að í mörg ár. Það stóð ekki á svari.

Tónlistarkonan Madonna svaraði sjálf kalli forráðamanna Celta Vigo sem leituðu að löngu týndri treyju sem poppgoðsögnin klæddist fyrir meira en þremur áratugum.

„Þessi treyja hangir í einkaafninu mínu! Ég klæðist henni og styð liðið ykkar í anda,“ skrifaði Madonna í færslu á X.

Celta Vigo hafði birt opið bréf til Madonnu í vikunni þar sem spurt var hvort hún ætti enn ljósbláu og hvítu Celta-treyjuna sem hún klæddist á tónleikum á Balaidos-leikvanginum, heimavellio Celta Vigo, árið 1990.

Forseti félagsins, Marián Mouriño Terrazo, skrifaði: „Með tímanum fórum við að skilja betur fyrir hvað þú stóðst á þeim tíma: að véfengja viðteknar venjur og standa gegn þeim sem reyna að segja þér hvað þú mátt eða mátt ekki gera. Í félaginu okkar sjáum við okkur í þessum hugsunarhætti. Þess vegna höldum við í vonina um að finna flíkina sem þú klæddist eitt sinn.“

„Áttu hana? Ef þú veist hvar hún gæti verið eða ef þú vilt taka þátt í leitinni að henni, vinsamlegast hafðu samband við okkur í einkaskilaboðum.“

Færsla Madonnu á samfélagsmiðlum var svar við myndbandi sem félagið birti af tónlistarflutningi á smellinum „Like a Prayer“ frá 1989 í flutningi kvennakórs með strengjasveit á Balaidos-leikvanginum fyrir leikinn gegn Real Madrid á föstudag.

