Fótbolti

Eru að borga Messi tíu milljarða á ári

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Það kostar sitt að vera með leikmann eins og Lionel Messi í þínu félagi.
Það kostar sitt að vera með leikmann eins og Lionel Messi í þínu félagi. Getty/Patrick Smith

Meðeigandi Inter Miami hefur opinberað að félagið sé að borga argentínska knattspyrnusnillingnum Lionel Messi á milli sjötíu og áttatíu milljónir Bandaríkjadala á hverju ári.

Það þýðir að Messi er með á bilinu níu til tíu milljarða íslenskra króna í árslaun fyrir að spila fyrir bandaríska félagið.

„Ástæðan fyrir því að ég þarf að hafa styrktaraðila og að þeir séu á heimsmælikvarða er sú að leikmenn eru dýrir. Ég borga Messi, hann er hverrar krónu virði, en það eru sjötíu til áttatíu milljónir dollara á ári, allt meðtalið,“ sagði Jorge Mas, meðeigandi Inter Miami, í viðtali við Bloomberg.

Messi er launahæsti leikmaðurinn í Major League Soccer, með grunnlaun upp á tólf milljónir dollara og tryggðar greiðslur upp á meira en tuttugu milljónir dollara, samkvæmt launaleiðbeiningum sem Leikmannasamtök MLS gáfu út.

ESPN hefur greint frá því að Messi njóti einnig góðs af öðrum tekjustofnum, svo sem auglýsingasamningi sínum við Adidas og samningi um tekjuskiptingu við Apple, útsendingaraðila deildarinnar.

Eftir að hafa gengið til liðs við félagið sumarið 2023 skrifaði Messi undir framlengingu við Inter Miami í október síðastliðnum sem gildir til loka tímabilsins 2028.

Ég trúi ekki á heppni

Í nýlegu viðtali við ESPN upplýsti Xavier Asensi, forseti viðskiptarekstrar Inter Miami, að undirbúningur til að nýta mögulega komu áttfalda gullknattarhafans hafi hafist löngu áður en Messi tilkynnti um áform sín um að ganga til liðs við félagið.

„Ég trúi ekki á heppni, ég held að skilgreiningin á heppni sé þegar undirbúningur mætir tækifæri,“ sagði Asensi við ESPN.

Hlutir gerast, eða þú getur látið þá gerast

„Hlutir gerast, eða þú getur látið þá gerast, en þú verður að vera viðbúinn þegar þeir gerast. Jæja, ég held að við sjáum nákvæmlega það hér. Koma Lionels er ekki tilviljun; það er vinna á bak við hana, stefna og áætlun til að láta hana verða að veruleika. Þetta er ameríska hugmyndin um að „stefna á það besta, vera viðbúinn því versta.“

„Þú sækist eftir hæsta stigi og þegar þú ert kominn þangað reynirðu að gera hlutina fyrir, á meðan og eftir til að hámarka áhrifin sem það getur haft,“ sagði Asensi.

„Raunverulegt dæmi er þegar við skrifuðum undir aðalstyrktarsamninginn um treyjuna okkar árið 2021. Ég setti inn ákvæði sem sagði að ef félagið myndi semja við leikmann sem hefði unnið að minnsta kosti fimm gullknetti [Ballon d'Or] myndi styrktarkostnaðurinn tvöfaldast,“ sagði Asensi.

Þetta er samningur frá 2021

„Þetta er í samningnum. Þetta er samningur frá 2021. Þess vegna er þetta sönnun. Ég meina, strax árið 2021 voru þegar til samningar með ákvæðum sem undirbjuggu félagið og skipulagið andlega ef Lionel kæmi hugsanlega hingað,“ sagði Asensi.

Lionel Messi skoraði nýjasta mark sitt fyrir Inter Miami í 2-1 sigri á D.C. United á laugardag. Hann vantar nú aðeins eitt mark til að skora níu hundruð mörk á ferlinum.

Bandaríski fótboltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið