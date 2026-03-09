Marokkó heldur heimsmeistaramótið í fótbolta eftir rúm fjögur ár og Marokkóbúar eru þegar byrjaðir að undirbúa mótið. Hreinsunarstarf gestgjafanna á HM 2030 hefur þó hneykslað marga.
Marokkó mun deila gestgjafahlutverkinu fyrir HM 2030 með Spáni og Portúgal en nú eru yfirvöld þar í landi sökuð um hrottalega meðferð á flækingshundum.
„Þetta er hrottalegt og hræðilegt. Öll dýr eiga að fá virðingu,“ segir Niklas Fjeldberg hjá Anima, samtökum sem vinna að því að stöðva dýraníð á landsvísu og alþjóðavísu. Norska ríkisútvarpið fjallar um málið.
Í langan tíma hafa dýraverndunarsamtök sakað Marokkó um kerfisbundin fjöldamorð á flækingshundum í aðdraganda mótsins. Það felur meðal annars í sér að „hreinsa“ göturnar. Þá þurfa um þrjár milljónir flækingshunda að hverfa.
The kill centre is an abattoir on the edge of Marrakech, away from the gaze of tourists.Here - as in other parts of the country that has just staged AFCON and will co-host the 2030 World Cup - Morocco is attempting to reduce its street dog population.But it is accused of the… pic.twitter.com/2gKowxUvZH— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) January 23, 2026
The kill centre is an abattoir on the edge of Marrakech, away from the gaze of tourists.Here - as in other parts of the country that has just staged AFCON and will co-host the 2030 World Cup - Morocco is attempting to reduce its street dog population.But it is accused of the… pic.twitter.com/2gKowxUvZH
Alþjóðlegu dýraverndunarsamtökin IAWPC hafa afhent FIFA 91 blaðsíðna skýrslu sem skrásetur það sem þau kalla kerfisbundin brot á réttindum dýra.
Hundarnir eru annaðhvort skotnir, eitrað fyrir þeim eða þeir fangaðir með töngum og fluttir burt án þess að sjást aftur, að mati IAWPC.
„Við höfum þúsundir mynda, myndbanda og vitnisburða. Við höfum jafnvel skjöl sem sýna pantanir á skotfærunum sem eru notuð,“ segir í yfirlýsingu frá IAWPC.
International Animal Welfare Protection Coalition eru alþjóðleg samtök sem samanstanda af yfir 26 dýraverndunarsamtökum um allan heim. Þau vinna að því að stöðva fjöldamorð á flækingshundum og stuðla að mannúðlegum lausnum eins og ófrjósemisaðgerðum og bólusetningum.
Fréttamenn frá The Athletic, sem hafa sjálfir heimsótt Marrakess í Marokkó, lýsa einhverju sem gæti líkst sláturhúsi í útjaðri borgarinnar: Vöruhúsi þar sem kjötkrókar hanga úr stálstöngum og starfsmenn í samfestingum spúla gólfin hrein.
Þeir segja einnig frá hvítum sendibílum sem koma að vöruhúsinu. „Hægt er að þekkja dýrin inni á öskrunum og klórinu. Það hljómar eins og þau séu mörg,“ lýsir blaðamaður The Athletic.
Þrátt fyrir umfangsmikil gögn mæta dýraverndunarsinnar harðri andstöðu frá marokkóskum yfirvöldum. Meðal annars hefur Fouzi Lekjaa brugðist hart við ásökununum. Hann er forseti marokkóska knattspyrnusambandsins, varaforseti afríska knattspyrnusambandsins og hefur setið í ráði FIFA síðan 2021.
Á marokkóska þinginu í október vísaði hann öllu málinu á bug sem „samsæri“ og hélt því fram að myndasönnunargögnunum hefði verið hagrætt.