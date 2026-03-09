Skaut fast til baka á Xavi: „Sömu leikmenn eru núna að vinna“ Sindri Sverrisson skrifar 9. mars 2026 14:04 Joan Laporta er staðráðinn í að halda áfram sem forseti Barcelona. Getty/Javier Borrego Joan Laporta, forseti Barcelona, hefur svarað fyrir sig af krafti eftir skotin sem hann fékk frá Xavi í blaðaviðtali um helgina. Slagurinn um forsetastólinn hjá Barcelona er að ná hámarki en kosið verður um næstu helgi á milli Laporta og Victor Font. Xavi hefur lýst yfir stuðningi við Font en Laporta telur að Xavi sé að láta nota sig. Xavi var þjálfari Börsunga árin 2021-24, í þessari seinni forsetatíð Laporta, og áður leikmaður liðsins um langt árabil og þar af lengi vel í fyrri forsetatíð Laporta. Xavi gagnrýndi í fyrrnefndu viðtali Laporta fyrir að hafa sagt nei við því að fá Lionel Messi aftur til Barcelona, og sagði hann hafa logið til um ástæður þess að það gekk ekki eftir. Þá sagði Xavi að Laporta væri handbendi fyrrverandi mágs síns, Alejandro Echevarría, og að Laporta hefði logið til um aðdraganda þess að Xavi hætti sem þjálfari Barcelona fyrir tveimur árum. Þá kenndi Xavi Laporta um að Martin Zubimendi, sem nú er á toppnum með Arsenal á öllum vígstöðvum, skyldi ekki koma til félagsins. Laporta hefur nú svarað fyrir sig. „Ég varð undrandi og sár. Þegar ég las ummæli Xavi hugsaði ég til Flick [Hansi Flick, núverandi þjálfara Barcelona]. Það er erfitt að vera forseti Barcelona og maður verður að taka erfiðar ákvarðanir. Ég gerði það sem til þurfti,“ sagði Laporta samkvæmt Mundo Deportivo. „Með Xavi þá sá ég að við værum að fara að tapa en með Flick þá sé ég að við munum vinna. Ég skil að hann sé sár. Á meðan Xavi var að tapa þá eru sömu leikmenn núna að vinna, hjá Flick,“ sagði Laporta. Varðandi mögulega endurkomu Lionels Messi árið 2023 þá sagði Laporta að Jorge Messi, pabbi Lionels, hefði heimsótt hann og sagt að pressan yrði of mikil á Messi sem svo endaði hjá Inter Milan í Bandaríkjunum. Þetta stangast á við það sem Xavi fullyrti um að Laporta hefði tekið sína ákvörðun og ekki viljað koma af stað launastríði. Laporta hélt svo áfram og sakaði Xavi um að hafa ekki sýnt nægilega mikinn metnað og að hafa ranglega haldið því fram að leikmannahópur Barcelona væri ekki samkeppnishæfur. Sami hópur og núna væri á toppi spænsku deildarinnar undir stjórn Flick. Spænski boltinn FC Barcelona Mest lesið Týnda treyjan var ekkert týnd heldur í einkasafni Madonnu Fótbolti „Sárt að kveðja gegn eigin vilja“ Fótbolti Liverpool og Man. Utd kvarta yfir hryllingi frá Grok Enski boltinn Ómar á fæðingardeild en Snorri valdi sinn sterkasta hóp Handbolti Sagðir drepa hunda í stórum stíl fyrir HM í fótbolta Fótbolti Fimmtán ára fótboltastelpa hneig niður í leik og lést Enski boltinn Eru að borga Messi tíu milljarða á ári Fótbolti Svona var fyrsti fundur Snorra eftir EM Handbolti Segir einn mann hafa stöðvað heimkomu Messi Fótbolti Bæði lögreglumenn og stuðningsmenn slösuðust í látunum eftir leik Fótbolti Fleiri fréttir Vilja fresta og freista þess að komast á HM viku fyrir mót Skaut fast til baka á Xavi: „Sömu leikmenn eru núna að vinna“ „Sárt að kveðja gegn eigin vilja“ Tuttuguogþrír leikmenn reknir út eftir slagsmál Svífa um í draumalandi eftir dvöl stelpnanna okkar Segir einn mann hafa stöðvað heimkomu Messi Níu lið enn í mínus eftir fyrstu umferð Liverpool og Man. Utd kvarta yfir hryllingi frá Grok Sagðir drepa hunda í stórum stíl fyrir HM í fótbolta Fimmtán ára fótboltastelpa hneig niður í leik og lést Villisvínin eyðilögðu fótboltavöllinn Týnda treyjan var ekkert týnd heldur í einkasafni Madonnu AC Milan hélt smá lífi í titilbaráttunni Eru að borga Messi tíu milljarða á ári Bæði lögreglumenn og stuðningsmenn slösuðust í látunum eftir leik Stuðningsmaður tók VAR úr sambandi Elías Rafn og félagar tryggðu sér sæti í bikarúrslitaleiknum Leeds í átta liða úrslit bikarsins í fyrsta sinn síðan 2003 Hákon sestur á bekkinn þegar Lille fékk á sig jöfnunarmark Siggi Raggi byrjaði á sigri í Færeyjum Kolbeinn skoraði beint úr aukaspyrnu í bikarsigri Stuðningsmaður Newcastle tryggði óvæntasta sigur helgarinnar gegn Sunderland Allt sauð upp úr þegar Celtic stal sigri í vítaspyrnukeppni Kristian skoraði í sigri gegn Alfons og Stefáni Jón Dagur skoraði í naumum bikarsigri gegn C-deildarliði Southampton skaut Fulham úr leik Guardiola ætlar að skella sér í frí Dúfa stöðvaði leik Orra og félaga í gær „Á þriggja daga fresti líður mér öðruvísi“ Lamine Yamal með sigurmark Börsunga Sjá meira