Fótbolti

Skaut fast til baka á Xavi: „Sömu leik­menn eru núna að vinna“

Sindri Sverrisson skrifar
Joan Laporta er staðráðinn í að halda áfram sem forseti Barcelona.
Joan Laporta er staðráðinn í að halda áfram sem forseti Barcelona.

Joan Laporta, forseti Barcelona, hefur svarað fyrir sig af krafti eftir skotin sem hann fékk frá Xavi í blaðaviðtali um helgina.

Slagurinn um forsetastólinn hjá Barcelona er að ná hámarki en kosið verður um næstu helgi á milli Laporta og Victor Font. Xavi hefur lýst yfir stuðningi við Font en Laporta telur að Xavi sé að láta nota sig.

Xavi var þjálfari Börsunga árin 2021-24, í þessari seinni forsetatíð Laporta, og áður leikmaður liðsins um langt árabil og þar af lengi vel í fyrri forsetatíð Laporta.

Xavi gagnrýndi í fyrrnefndu viðtali Laporta fyrir að hafa sagt nei við því að fá Lionel Messi aftur til Barcelona, og sagði hann hafa logið til um ástæður þess að það gekk ekki eftir. 

Þá sagði Xavi að Laporta væri handbendi fyrrverandi mágs síns, Alejandro Echevarría, og að Laporta hefði logið til um aðdraganda þess að Xavi hætti sem þjálfari Barcelona fyrir tveimur árum. Þá kenndi Xavi Laporta um að Martin Zubimendi, sem nú er á toppnum með Arsenal á öllum vígstöðvum, skyldi ekki koma til félagsins.

Laporta hefur nú svarað fyrir sig. „Ég varð undrandi og sár. Þegar ég las ummæli Xavi hugsaði ég til Flick [Hansi Flick, núverandi þjálfara Barcelona]. Það er erfitt að vera forseti Barcelona og maður verður að taka erfiðar ákvarðanir. Ég gerði það sem til þurfti,“ sagði Laporta samkvæmt Mundo Deportivo.

„Með Xavi þá sá ég að við værum að fara að tapa en með Flick þá sé ég að við munum vinna. Ég skil að hann sé sár. Á meðan Xavi var að tapa þá eru sömu leikmenn núna að vinna, hjá Flick,“ sagði Laporta.

Varðandi mögulega endurkomu Lionels Messi árið 2023 þá sagði Laporta að Jorge Messi, pabbi Lionels, hefði heimsótt hann og sagt að pressan yrði of mikil á Messi sem svo endaði hjá Inter Milan í Bandaríkjunum. Þetta stangast á við það sem Xavi fullyrti um að Laporta hefði tekið sína ákvörðun og ekki viljað koma af stað launastríði.

Laporta hélt svo áfram og sakaði Xavi um að hafa ekki sýnt nægilega mikinn metnað og að hafa ranglega haldið því fram að leikmannahópur Barcelona væri ekki samkeppnishæfur. Sami hópur og núna væri á toppi spænsku deildarinnar undir stjórn Flick.

