Djúp lægð velur stormi syðst á landinu

Mjög djúp og víðáttumikil lægð langt suðvestur í hafi þokast austur landið í dag og veldur austan hvassviðri eða stormi allra syðst á landinu. Reikna má með strekkingi annars staðar á landinu.
Á vef Veðurstofunnar segir að úrkoma verði nær eingöngu bundin við austanvert landið og þá í formi skúra eða élja, einkum suðaustanlands.
„Vestantil á landinu er hins vegar spáð þurru og björtu veðri, en líklega slæðast þó einhver él inn á Vestfirði.
Hiti 0 til 6 stig, en lengst af vægt frost á Norður- og Austurlandi.Það er útlit fyrir áþekkt veður fram eftir vikunni, en líklega dregur þó úr vindi á fimmtudag, en annars svipað veður,“ segir á vef Veðurstofunnar.
Á þriðjudag: Austan 8-15 m/s, en 15-23 syðst. Él eða slydduél um landið austanvert og á Vestfjörðum, annars þurrt að mestu. Hiti 1 til 6 stig, en víða vægt frost norðantil.
Á miðvikudag: Austan og norðaustan 5-13, en 13-20 suðaustanlands. Bjart með köflum vestantil, en él austanlands. Hiti breytist lítið.
Á fimmtudag: Minnkandi austanátt og rigning eða slydda á Suðaustur- og Austurlandi, annars víða þurrt. Heldur hlýnandi.
Á föstudag: Austanátt og dálítil úrkoma suðaustantil, en þurrt í öðrum landshlutum. Hiti 0 til 5 stig, en víða vægt frost norðanlands.
Á laugardag og sunnudag: Áframhaldandi austanátt og rigning eða slydda um landið suðaustanvert, en bjart með köflum vestantil. Hiti 1 til 6 stig, en vægt frost á stöku stað.