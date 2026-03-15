Rammagerðin fari með fleipur í fjölmiðlum og beri sjálf ábyrgð á stöðunni Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 15. mars 2026 15:07 Sveinbjörn Indriðason er forstjóri Isavia. Vísir/Vilhelm Sveinbjörn Indriðason forstjóri Isavia segir forsvarsfólk Rammagerðarinnar hafa farið með rangfærslur í fjölmiðlum og að staðan sem upp er kominn sé vegna ákvarðana sem Rammagerðin hafi tekið í sjálf í rekstri sínum. Isavia lokaði í fyrrinótt öllum þremur verslunum Rammagerðarinnar á Keflavíkurflugvelli og Sveinbjörn segir að síðastliðinn þriðjudag hafi Isavia rift samningnum við Rammagerðina vegna vanefnda af hálfu hennar. Lydía Kims framkvæmdastjóri Rammagerðarinnar segir félagið hafa fengið greiðsluskjól vegna vangreiddrar leigu samkvæmt dómsúrskurði. „Við á Keflavíkurflugvelli tjáum okkur almennt ekki um málefni einstaka viðskiptafélaga og leggjum áherslu á að vinna með þeim að úrlausn mála á grundvelli gagnkvæms traust. Því miður eru ummæli forsvarsfólks Rammagerðarinnar í fjölmiðlum þess að eðlis að við sjáum okkur knúin til að bregðast við þeim og koma á framfæri réttum upplýsingum," segir Sveinbjörn Indriðason forstjóri Isavia í tilkynningu frá félaginu. Málið átt sér aðdraganda Hann segir að rekstrarleyfissamningur um rekstur gjafavöruverslunar í flugstöðinni hafa verið í gildi og að samkvæmt honum hafi Rammagerðin skuldbundið sig til að greiða leiguna vangoldnu á eigin forsendum. „Unnið hefur verið samkvæmt þessum samningi og hafa öll mál sem upp hafa komið verið leyst farsællega með gagnkvæmu samkomulagi þar til nú." Þann þriðja mars hafi Rammagerðinni verið birt greiðsluáskorun vegna vanskila með vísan til samningsins og svo síðastliðinn þriðjudag hafi Isavia rift samningnum. „Vanskil Rammagerðarinnar voru ekki nýtilkomin. Það kom þó ekki í veg fyrir það að við hjá Isavia unnum hörðum höndum fram á síðustu mínútu að finna leiðir til að Rammagerðin, okkar viðskiptafélagi, gæti haldið áfram starfsemi sinni á Keflavíkurflugvelli, en á sama tíma uppfyllt þær skyldur sem lög, sérleyfisreglugerðin og opinbert eignarhald setur Isavia. Því miður tókst forsvarsfólki Rammagerðarinnar ekki að leysa úr sínum málum," segir Sveinbjörn. Hönnuðir og handverksfólk verði fyrir tjóni Í lok dags á föstudaginn hafi Isavia svo borist tilkynning um að Rammagerðin hefði óskað eftir heimild til greiðslustöðvunar eftir að samningnum var rift. „Því miður er það ekki bara Isavia sem verður fyrir tjóni heldur fjöldinn allur af aðilum, þar á meðal frábærir íslenskir hönnuðir og handverksfólk, sem hafa með einum eða öðrum hætti komið að framleiðslu á þeim gæðavörum sem Rammagerðin hefur haft til sölu í flugstöðinni á Keflavíkurflugvelli." „Okkur þykir miður að forsvarsfólk Rammagerðarinnar hafi farið með rangfærslur í fjölmiðlum en auðvitað er það þannig að staðan sem nú er upp komin er vegna þeirra ákvarðana sem þau hafa tekið sjálf í sínum rekstri til þessa," segir Sveinbjörn Indriðason forstjóri Isavia.