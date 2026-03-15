Rúta út af og Þingvallavegi lokað

Lokað hefur verið fyrir umferð um Þingvallaveg vegna umferðarslyss á Mosfellsheiði en þar hafnaði rúta fyrir utan veginn eftir að ökumaður missti stjórn á ökutækinu.
Þetta staðfestir Lárus Steindór Björnsson, varðstjóri hjá slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu, í samtali við fréttastofu. Rútan er á Mosfellsheiðinni rétt fyrir utan afleggjara við Kjósarskarð.
Ekkert slys er á fólki en að sögn Lárusar er unnið að því að koma fólki úr rútunni til að ferja það frá svæðinu. Einn dælubíll var sendur frá slökkviliðinu en annars er málið á forræði lögreglunnar á Suðurlandi og er talsverður fjöldi viðbragðsaðila nú þegar á vettvangi.
Til að mynda var björgunarsveit Suðurlands kölluð út. Lárus reiknar með að vegurinn verði opnaður aftur seinna í dag. Magnús Ragnarsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi segir í samtali við fréttastofu að tólf ferðamenn hafi verið í rútunni og að vel hafi gengið að koma þeim öllum í öruggt skjól.