Stærðar alda skolaði grjóti yfir bíla­planið við Reynisfjöru

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Frá Reynisfjöru. Mynd er úr safni.
Frá Reynisfjöru. Mynd er úr safni.

Stærðarinnar alda skall á bílastæðið við Reynisfjöru og skolaði grjóti á land. Bílastæðinu hefur verið lokað vegna flóðsins og gestur sagði hnullunga hafa skollið á bílum.

Aron Karlsson segist hafa verið að renna í hlað við Reynisfjöru þegar sjór gekk yfir bílastæðið. Aldan gekk á land um hálf eittleytið en Aron segist ekki hafa séð að neinn hefði beinlínis orðið fyrir öldunni.

Klippa: Stór alda skall á bílaplanið við Reynisfjöru

Íris Guðnadóttir landeigandi við Reynisfjöru segir neðra bílastæðinu hafa verið lokað í dag vegna flóðs. Lokað er fyrir umferð gesta að stuðlabergi og útsýnispalli.

Mest lesið