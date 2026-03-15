Stærðar alda skolaði grjóti yfir bílaplanið við Reynisfjöru Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 15. mars 2026 14:38 Frá Reynisfjöru. Mynd er úr safni. Vísir/Vilhelm Stærðarinnar alda skall á bílastæðið við Reynisfjöru og skolaði grjóti á land. Bílastæðinu hefur verið lokað vegna flóðsins og gestur sagði hnullunga hafa skollið á bílum. Aron Karlsson segist hafa verið að renna í hlað við Reynisfjöru þegar sjór gekk yfir bílastæðið. Aldan gekk á land um hálf eittleytið en Aron segist ekki hafa séð að neinn hefði beinlínis orðið fyrir öldunni. Klippa: Stór alda skall á bílaplanið við Reynisfjöru Íris Guðnadóttir landeigandi við Reynisfjöru segir neðra bílastæðinu hafa verið lokað í dag vegna flóðs. Lokað er fyrir umferð gesta að stuðlabergi og útsýnispalli.